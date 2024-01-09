Антициклоны принесут в Бурятию морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также ожидаются метели



В Бурятии до конца недели будет морозная погода. Ожидается широтный перенос воздушных масс, частая смена погоды, чередование циклонов и антициклонов.



10, 12-го и ночью 13 января при смещении циклонов ожидается снег в большинстве районов республики. В остальное время преимущественно без осадков погода. Ветер переменный: от слабого до умеренного, при смещении циклонов в отдельных районах ожидается усиление до 15-20 м/с, позёмка и метели.



Под воздействием антициклонов ожидается умеренно-морозная погода. По ночам -23,-29, по северу и местами по юго-западу понижение до -32,-39, при смещении циклонов -17,-22. Днём преобладающая температура -14,-19, по крайнему северу не выше -22,-27, по южному Прибайкалью и юго-западу в отдельные дни повышение до -6,-10 градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 10 января, переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью местами до умеренного снегопада, метель. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, утром и днём местами порывы до 14 м/с, позёмка.



Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по Прибайкалью и южной половине при облачности и снеге -11,-16, днём -8,-13, местами -18,-23.



В четверг, 11 января, местами слабый снег. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, ночью в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Ночью от 25 до 30 градусов мороза, по Прибайкалью при облачности -19,-24, днём -15,-20, местами -9,-14, по крайнему северу -22,-27.



В пятницу, 12 января, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 5-10, во второй половине дня по южному Прибайкалью до 15-20 м/с, метель. Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, по Прибайкалью при облачности -17,-22, днём -14,-19, местами -6,-11, по крайнему северу -24,-29.

