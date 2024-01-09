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В Бурятии наказали работника, не предоставлявшего сведения о вакансиях

В Бурятии наказали работника, не предоставлявшего сведения о вакансиях
Общество, 
Нарушение выявила прокурорская проверка

Прокуратура Курумканского района выявила нарушение законодательства о занятости населения в деятельности районного управления образования.

- Установлено, что специалист органа местного самоуправления с ноября 2023 года не представлял в центр занятости населения Курумканского района ежемесячные сведения о наличии вакантных рабочих мест, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По постановлению прокурора района сотрудник привлечён к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредоставление в государственный орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), информации, предоставление которой предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности». Ему назначено предупреждение.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены.
прокуратура

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