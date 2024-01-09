Квартиры в доме в Улан-Удэ обрастают льдом и плесенью











Из-за холода и сырости в жилых помещениях образовалась плесень, а на потолке появился конденсат. В некоторых из них стены и вовсе покрылись льдом. По словам самих жильцов, это повторяется каждый год и на просьбы о помощи никто не реагирует.





Представители регионального отделения Народного фронта рассказали о ситуации, в которой оказались жильцы дома № 3 в 113 микрорайоне Улан-Удэ. Люди пожаловались общественникам на холод в квартирах. К примеру, в угловых температура сейчас – всего 18 градусов. Спасаться приходится тёплой одеждой и обогревателями.Обслуживает дом ТСЖ, которому ранее уже выдавали предписание об устранении нарушений, но претензии у людей остались. Они уверены: в квартирах холодно потому что поставщик ставит сопло на трубах и тепло до них не доходит, а ТСЖ не пытается исправить ситуацию.Общественники уже обратились в прокуратуру. «Попытаемся разобраться, как помочь людям», – заявили они в официальном telegram-канале Народного фронта.