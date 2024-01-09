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Квартиры в доме в Улан-Удэ обрастают льдом и плесенью

Квартиры в доме в Улан-Удэ обрастают льдом и плесенью
Общество,  Фото:ОНФ
Там воцарились сырость, холод и разруха

Представители регионального отделения Народного фронта рассказали о ситуации, в которой оказались жильцы дома № 3 в 113 микрорайоне Улан-Удэ. Люди пожаловались общественникам на холод в квартирах. К примеру, в угловых температура сейчас – всего 18 градусов. Спасаться приходится тёплой одеждой и обогревателями.



Из-за холода и сырости в жилых помещениях образовалась плесень, а на потолке появился конденсат. В некоторых из них стены и вовсе покрылись льдом. По словам самих жильцов, это повторяется каждый год и на просьбы о помощи никто не реагирует.


Обслуживает дом ТСЖ, которому ранее уже выдавали предписание об устранении нарушений, но претензии у людей остались. Они уверены: в квартирах холодно потому что поставщик ставит сопло на трубах и тепло до них не доходит, а ТСЖ не пытается исправить ситуацию.

Общественники уже обратились в прокуратуру. «Попытаемся разобраться, как помочь людям», – заявили они в официальном telegram-канале Народного фронта.

жилье жалобы ОНФ

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