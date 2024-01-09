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С начала года в аэропорту Улан-Удэ обслужили более 13 тысяч пассажиров

С начала года в аэропорту Улан-Удэ обслужили более 13 тысяч пассажиров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщил гендиректор аэропорта

С 1 по 8 января в международном аэропорту «Байкал» обслужили 13 005 пассажиров. Об этом утром 9 января сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Во время длительных новогодних выходных улан-удэнский аэропорт, как обычно, работал в круглосуточном режиме.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году аэропорт «Байкал» обслужил 797 грузовых самолётов (в 2022-м было обслужено 406 грузовых воздушных судов). Объём обработанного груза по итогам вырос на рекордные 67%. Пассажиропоток также вырос на 14% и достиг 715 605 пассажиров.
аэропорт

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