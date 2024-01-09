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В Бурятии сегодня без осадков

В Бурятии сегодня без осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём до -16

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по Прибайкалью местами небольшой снег.

Ветер юго-западный с переходом на восточный 5-10, днём в отдельных районах до 13-16 м/с.

Температура днём -13,-18, местами -22,-27, по Прибайкалью и южной половине до -7,-12.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура днём -14,-16.
прогноз погоды

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