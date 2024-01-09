В Улан-Удэ днём до -16
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по Прибайкалью местами небольшой снег.
Ветер юго-западный с переходом на восточный 5-10, днём в отдельных районах до 13-16 м/с.
Температура днём -13,-18, местами -22,-27, по Прибайкалью и южной половине до -7,-12.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура днём -14,-16.
В Бурятии сегодня без осадков
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