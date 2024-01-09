В Бурятии сегодня без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до -16



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по Прибайкалью местами небольшой снег.



Ветер юго-западный с переходом на восточный 5-10, днём в отдельных районах до 13-16 м/с.



Температура днём -13,-18, местами -22,-27, по Прибайкалью и южной половине до -7,-12.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура днём -14,-16.

