Из них 18 попались на повторной нетрезвой езде
За первые четыре дня 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Бурятии задержали 105 пьяных водителей.
- Из них 69 нарушителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП, а 18 отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 18 граждан задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года, что является уголовно наказуемым, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишёнными такого права, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
За четыре дня нового года в Бурятии поймали более 100 пьяных водителей
Общество, Фото:
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