Жителей Бурятии предупредили о лжекоммунальщиках

Их призвали не пускать домой незнакомцев



Накануне в официальном telegram-канале МВД по РБ жителей Бурятии предупредили о неизвестных, которые могут ходить по квартирам и выдавать себя за сотрудников коммунальных служб. Такие случаи уже имели место в других российских регионах.



- Крайне важно сохранять бдительность в новогодние каникулы, чтобы избежать неприятностей. Не доверяйте звонкам незнакомцев и не пускайте в дом посторонних людей, кем бы они не представлялись, – подчеркнули в ведомстве.



Там обратили внимание на то, что никаких плановых обходов коммунальные службы в праздничные дни не проводят.

