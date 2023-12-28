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За скандальное высказывание экс-посла Израиля о Бурятии пришлось извиняться его соотечественнику

За скандальное высказывание экс-посла Израиля о Бурятии пришлось извиняться его соотечественнику
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он сделал это в стихах

Недавно в полномочное представительство Бурятии при президенте России передали необычное письмо. Это стихотворение за подписью некоего Марка Вольфа, состоящее из семи четверостиший (авторские орфография и пунктуация сохранены – прим.).
 
Дорогие буряты!
Мои сёстры и братья,
Соплеменник безумный
Изрыгает проклятья....

Не сердитесь на гниду.
От лица всех евреев
Заклинаю простите
Злобных вы лиходеев...

Благородное сердце
Не томите кручиной
Антирусские козни
Тому были причиной...

Брызгам бешеной пены
Не испачкать одежды,
Не посеять измены-
Все мы вместе, как прежде...

Дети Баргу-Батора!
Вы любимы державой,
Смельчаки без укора
И овеяны славой!

Веселы, хлебосольны,
И всегда верны клятвам -
Я отныне считаю
Себя вашим собратом...

Подо льдами Байкала
Пускай сгинут злодеи,
Мне почётно и гордо
Быть бурят-иудеем...

Как пояснили в полпредстве, автор этих строк извинился перед жителям Бурятии за скандальное высказывание экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана. «Соотечественник Мильмана, представившийся как Марк Вольф, попросил простить бывшего посла. Передаём извинения всем нашим землякам», – добавили в полномочном представительстве.



Всё произошло в конце октября. Тогда Аркадий Мильман, комментируя палестино-израильский конфликт, сделал заявление о населении Сектора Газа. В интервью украинской журналистке и телеведущей он сравнил палестинцев с бурятами, причём в оскорбительном ключе.

Эти слова растиражировали многие федеральные СМИ. А депутат Султан Хамзаев, представляющий в Госдуме интересы Дагестана, призвал не пускать Мильмана в Россию как минимум полвека. Соображениями по поводу скандального заявления экс-посла парламентарий поделился в своём telegram-канале.

- Считаю, что после комментариев о гражданах России ему нужно публично запретить въезд в страну на 50 лет. Такое возможно в соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ». Ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества. Получить подобный «бан» можно постановлением правоохранительных органов, – подчеркнул Хамзаев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее тоже отреагировал на высказывание Аркадия Мильмана. Руководитель республики предложил не судить обо всём еврейском народе «по одному больному человеку» и отметил, что последнего надо отправить на принудительное лечение.

полпредство скандал Израиль

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