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В Бурятии новый ФАП построили по иску прокуратуры

В Бурятии новый ФАП построили по иску прокуратуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прежнее здание было аварийным

По иску прокуратуры Хоринского района Бурятии построили и ввели в эксплуатацию новое здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Георгиевское.

- Прокуратура Хоринского района в ходе надзорных мероприятий в 2021 году выявила, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Георгиевское, обслуживающий жителей сельского поселения «Ашангинское», признан ограниченно пригодным для эксплуатации. Фундамент здания имел многочисленные трещины и сколы, состояние несущих конструктивных элементов являлось аварийным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В суд был направлен иск об обязании министерства здравоохранения республики и Хоринской центральной районной больницы обеспечить финансирование и построить новое здание фельдшерско-акушерского пункта.

Суд удовлетворил иск. После вступления решения суда в законную силу его исполнение на протяжении 2022-2023 годов находилось на контроле прокуратуры района.

В декабре 2023 года строительство завершено, здание фельдшерско-акушерского пункта введено в эксплуатацию. 
фельдшерско-акушерский пункт прокуратура

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