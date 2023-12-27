В Бурятии новый ФАП построили по иску прокуратуры

Прежнее здание было аварийным



По иску прокуратуры Хоринского района Бурятии построили и ввели в эксплуатацию новое здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Георгиевское.



- Прокуратура Хоринского района в ходе надзорных мероприятий в 2021 году выявила, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Георгиевское, обслуживающий жителей сельского поселения «Ашангинское», признан ограниченно пригодным для эксплуатации. Фундамент здания имел многочисленные трещины и сколы, состояние несущих конструктивных элементов являлось аварийным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В суд был направлен иск об обязании министерства здравоохранения республики и Хоринской центральной районной больницы обеспечить финансирование и построить новое здание фельдшерско-акушерского пункта.



Суд удовлетворил иск. После вступления решения суда в законную силу его исполнение на протяжении 2022-2023 годов находилось на контроле прокуратуры района.



В декабре 2023 года строительство завершено, здание фельдшерско-акушерского пункта введено в эксплуатацию.

