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В первый день на ёлке главы Бурятии побывали две тысячи детей

В первый день на ёлке главы Бурятии побывали две тысячи детей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Героями праздника стали школьники от 7 до 15 лет из разных районов республики

26 декабря в Физкультурно-спортивном комплексе прошла первая ёлка главы Бурятии. Вторая состоится сегодня, 27 декабря.

В первый день ёлку посетили две тысячи детей. В общей сложности новогодний праздник, который организовал цирк Бурятии, посетят 4164 ребёнка, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Традиционно героями праздника стали школьники от 7 до 15 лет из разных районов республики. Это дети участников специальной военной операции, дети-сироты, из малообеспеченных семей, с особенностями здоровья, а также имеющие особые успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности, спорте и искусстве, активисты социально-значимой или общественной жизни.

– Мы рады поздравить ребят с наступающим Новым годом и принести в их жизнь чуть больше радости и красок, потому что детство – это особенная пора в жизни каждого человека, когда веришь в чудо, в волшебство, ждешь подарков, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Дети увидели программу цирка Бурятии «Легенды Байкала». Она основана на преданиях о родовых тотемах бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Через мудрого седовласого сказителя-улигершина зрители узнают о быке-прародителе Буха Нойоне, проматери Лебеди Хун Шубуун, налиме Эреэн Гутаар и прекрасной лани Гоа-Марал.

– Это радость – работать на площадке Физкультурно-спортивного комплекса, – отметила директор цирка Бурятии Наталья Борисова. – У нас ошеломляющее сценическое оформление, мы завезли три фуры декораций, подзарядились позитивной энергией и с удовольствием дарим детям волшебную, новогоднюю историю о традициях, тотемах бурятских родов, еще мы приготовили детям интересные сюрпризы.

В новогодней программе 21 номер: воздушных гимнастов, акробатов-вольтижеров, гуттаперчевых девочек, танцоров, силачей, со скакалками и обручами, клоунов Малыша и Ромашки. В представлении задействовано 40 человек – артисты цирка, воспитанницы республиканской цирковой школы, студенты колледжа искусств имени Чайковского и участники ансамбля «Белый день» из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

Перед началом цирковой программы в фойе ФСК для ребят развернули разнообразные площадки, активности, мастер-классы, фотозоны. С детьми работали аниматоры и волонтёры культуры.

Программе «Легенды Байкала» уже пять лет, но она из года в год обновляется, авторы из года в год привносят в неё что-то новое: меняются артисты, сценические повороты, музыкальный материал, добавляются спецэффекты, отшиваются новые костюмы.


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Новый год елка глава Бурятии

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