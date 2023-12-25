25 декабря

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В Бурятии объявлены победители конкурса «Шэнэ жэлэй амаршалга»

В Бурятии объявлены победители конкурса «Шэнэ жэлэй амаршалга»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей наградят новогодними призами

22 декабря в Бурятии стали известны имена победителей конкурса чтецов на бурятском языке «Шэнэ жэлэй амаршалга». В период с 5 по 18 декабря оргкомитет получил 137 заявок на участие со всей республики, а также Иркутской области.

Жюри конкурса рассматривало заявки, оценивая мастерство и творческий потенциал участников. В процессе отбора были учтены различные критерии, такие как техническое исполнение, выразительность, актёрское мастерство, сценический образ и конечно же язык, сообщает пресс-служба театра «Ульгэр».

Места распределились следующим образом:

Возрастная категория до 3 лет
1 место – Дарья М., Кыренский детский сад «Солнышко», Тункинский район
2 место – Адиса Д., Санагинский детский сад «Ургы», Закаменский район
3 место – Виктория Н., детский сад «Журавлёнок», г. Улан-Удэ

Возрастная категория от 4 до 5 лет
1 место – Заята С., ДЭТЦ «Барс», Окинский район
2 место – Арюнтуя Г., детский сад №62 «Малыш», г. Улан-Удэ
3 место – Жамсо Б., детский сад № 16 «Родничок», г. Улан-Удэ

Возрастная категория от 6 до 10 лет
1 место – Арсен С., Исингинская СОШ, Еравнинский район
2 место – Эрдэни С., Российская гимназия №59, г. Улан-Удэ
3 место – Цырена Ж., Сужинская СОШ, с. Сужа, Иволгинский район

Возрастная категория от 11 до 14 лет
1 место – Номина С., СОШ №4, г. Улан-Удэ
2 место – Динара Д., Энхэ-Талинская СОШ, у. Энхэ-Тала, Кяхтинский район
3 место – Дари Д., Исингинская СОШ, с. Исинга, Еравнинский район

Возрастная категория от 15 до 18 лет
1 место – Аюр Ц., Шибертуйская СОШ, у. Шибертуй, Бичурский район
2 место – Амгалана Б., Баянгольская СОШ, Баргузинский район
3 место – Амгалан М., Энхэ-Талинская ООШ, у. Энхэ-Тала, Кяхтинский район

До конца следующей недели ребята получат электронные дипломы участников конкурса. Победители награждены новогодними призами. Конкурс проводился в рамках государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021 – 2030 годы».

Бурятия конкурс дети бурятский язык театр

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