25 декабря

24 декабря

Популярное

Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение

Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они признались, что делают это ради близких

Новогоднее настроение есть у каждого третьего (32%) работающего жителя бурятской столицы. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса SuperJob. Ещё 13% опрошенных признались, что имитируют радость от наступающего праздника ради близких, а 42% вообще ничего подобного не испытывают и даже не скрывают этого. 

Женщины радуются приближению Нового года сильнее мужчин (33% и 31% соответственно), а улан-удэнцы, получающие от 80 тысяч в месяц, чаще тех, кто зарабатывает меньше (38%).

Новогодние каникулы в этот раз начнутся 30 декабря и продлятся по 8 января. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. А поскольку 6-ое и 7-ое число выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Потом будут День защитника Отечества и Международный женский день и по три выходных в честь них – с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта включительно (пятница-понедельник).

Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато после страну ждут целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.


Новый год праздник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Уроженка Бурятии стала жертвой ксенофобии в Москве
Уроженка Бурятии стала жертвой ксенофобии в Москве
Общество, 25.12.2023
Соседка по подъезду набросилась на девушку с оскорблениями и довела её до слёз
В Улан-Удэ с лета ощутимо подорожает вся коммуналка
В Улан-Удэ с лета ощутимо подорожает вся коммуналка
Общество, 25.12.2023
Плата за отопление увеличится сразу на 192 рубля  
Депутат Госдумы от Бурятии оказался в самом хвосте рейтинга полезности
Депутат Госдумы от Бурятии оказался в самом хвосте рейтинга полезности
Общество, 25.12.2023
Ещё двое депутатов от республики – где-то посередине 
В Иркутске под балконами многоэтажки сидела рысь
Общество, 25.12.2023
Позже её забрали сотрудники питомника
В Бурятии возле аршана отгрохали лестницу за 5 с лишним миллионов
В Бурятии возле аршана отгрохали лестницу за 5 с лишним миллионов
Общество, 25.12.2023
На ней есть смотровые площадки, скамейки и освещение
В столице Бурятии объявили войну снегу
В столице Бурятии объявили войну снегу
Общество, 25.12.2023
В городе все выходные разгребали последствия осадков
В Улан-Удэ колония строгого режима провела день открытых дверей
В Улан-Удэ колония строгого режима провела день открытых дверей
Общество, 25.12.2023
Колонию посетили родственники осуждённых
В аэропорту Улан-Удэ чествовали 700-тысячного пассажира
В аэропорту Улан-Удэ чествовали 700-тысячного пассажира
Общество, 25.12.2023
Им стала счастливица, прилетевшая в республику рейсом Smartavia
В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям
В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям
Общество, 25.12.2023
Подарки передали воспитанникам детского дома «Журавушка»
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют чужие дворы
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют чужие дворы
Общество, 25.12.2023
Местные жители уже боятся выходить из дома
Экстремал из Бурятии покорил высочайшую вершину Австралии
Экстремал из Бурятии покорил высочайшую вершину Австралии
Общество, 25.12.2023
Андрей Муравьёв взошёл на гору Косцюшко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^