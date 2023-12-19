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Жители Бурятии рискуют влезть в долги из-за машино-мест на парковках

Жители Бурятии рискуют влезть в долги из-за машино-мест на парковках
Общество,  Фото:pixabay.com
ФКР собирается подавать на них в суд

Программа капремонта заработала в Бурятии девять лет назад, а уже в 2015-ом к ответственности стали привлекать первых должников. С июля 2023-го ежемесячную плату начали начислять жильцам новостроек, которые ввели в эксплуатацию после 2014-го –  именно тогда в республике и утвердили эту программу.
 
Ранее сообщалось, что люди, купившие квартиры в новых домах, начнут отчислять взносы через шесть месяцев после того, как МКД сдадут в эксплуатацию. Такое решение приняли на сессии в ноябре депутаты Народного Хурала прошлого созыва. Они одобрили поправки в республиканский закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Прежде льготный период для хозяев такого жилья составлял пять лет, пока объект был у застройщика на гарантии.
 
Как выяснилось, платить ежемесячные взносы обязаны не только владельцы квартир, но и так называемых машино-мест на подземных стоянках – согласно статье 158 Жилищного кодекса РФ. Однако 75% собственников этого не делают, сообщили в фонде капремонта (ФКР) Бурятии. Дело в том, что с января 2017-го места на парковках обрели статус самостоятельного объекта недвижимости – они продаются и покупаются так же, как и жилые помещения.
 
- Собственник обязан нести расходы на содержание общедомового имущества соразмерно своей доле в праве общей собственности на него, – подчеркнули в ФКР. – Подземный паркинг также является нежилым помещением в многоквартирном доме, принадлежащий владельцам машиномест на праве общедолевой собственности. Начисления взносов на капремонт производятся соразмерно площади помещения.
 
С теми, кто задолжал по счетам, фонд намерен судиться.

Жителям республики, у которых есть машино-места в новостройках, посоветовали проверить состояние лицевых счетов, чтобы избежать штрафов. Сделать это можно на официальном сайте ФКР https://site.fondkr03.ru/ или позвонив на горячую линию по номеру 8 (3012) 25-25-25.
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