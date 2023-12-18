18 декабря

17 декабря

Популярное

Жители центральной части столицы Бурятии готовятся к переселению

Жители центральной части столицы Бурятии готовятся к переселению
Общество,  Фото:минстрой РБ
Варианты переселения будут обсуждаться индивидуально на собраниях

Совсем скоро в центре Улан-Удэ начнётся масштабное переселение. Старые дома снесут, а на их месте построят современное жилье. В преддверии грандиозной стройки в центре Улан-Удэ специалисты управления комплексного развития территорий ещё раз встретились с жителями, чьи дома попали в проект комплексного развития. Напомним, за реализацию проекта КРТ проголосовало большинство собственников.

Многие жители центра города отмечают, что ждут переезда с нетерпением. А всё потому, что у большинства в домах нет централизованного отопления и водоснабжения. Так, Нина Космынина живёт в доме, который признан объектом культурного наследия. Зданию почти 240 лет, и оно уже в аварийном состоянии.

- Люди удивляются, что мы в центре города живём. Как правило, в центре должно быть комфортное жилье. А у нас вода привозная, туалет на улице, печное отопление, полы проваливаются, крыша бежит. Дом уже старый, ему пора на покой. Не успею заделать дыру в одном месте, как появляется другая, - рассказала Нина Космынина.

Нина Степановна готовится к Новому году и надеется, что в этом доме встречает праздник в последний раз.

- Хочу, чтобы в следующем году моя мечта сбылась. А мечтаю я переехать в новое, благоустроенное жильё. Для меня это огромный подарок, - добавила жительница.

К переселению готовятся и другие жители. Всего под снос попадут порядка 200 домов. Помимо старых и аварийных зданий, есть дома, которые находятся в сравнительно неплохом состоянии и любимы своими жильцами. Однако, они все равно устаревают.

- Я здесь живу больше 50 лет. Когда нам только сказали про то, что наш дом планируют снести, я так расстроилась, ночами спать не могла. Потом на собрании нам сказали сильно не переживать, потому что нам дадут квартиры, в хороших домах. Квартиры будут такие же по площади. Мы все обрадовались, настроение поднялось. Для меня самое главное, чтобы рядом были набережная, церковь и рынок. Всё в шаговой доступности, - говорит Елена Метахинова.

Что касается способов переселения, то здесь людям предлагают три варианта. Это денежная компенсация, переезд в равнозначное жильё, или даже больше по квадратуре, но разницу придётся доплачивать из собственных средств.

Все варианты переселения, с людьми будут обсуждаться индивидуально на собраниях, которые пройдут в 18:00 20, 21 и 22 декабря на втором этаже центрального стадиона.

КРТ Улан-Удэ минстрой РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росгвардеец стал призёром первенства Бурятии по гиревому спорту
Росгвардеец стал призёром первенства Бурятии по гиревому спорту
Общество, 18.12.2023
В соревнованиях участвовали 140 спортсменов 
В столице Бурятии вовсю строят ледовый городок
В столице Бурятии вовсю строят ледовый городок
Общество, 18.12.2023
На площади уже построили горку и нарядили ёлку
Жители центральной части столицы Бурятии готовятся к переселению
Жители центральной части столицы Бурятии готовятся к переселению
Общество, 18.12.2023
Варианты переселения будут обсуждаться индивидуально на собраниях
В столице Бурятии появится памятник героям СВО
В столице Бурятии появится памятник героям СВО
Общество, 18.12.2023
Монумент хотят установить в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ пропала жительница Читы
В Улан-Удэ пропала жительница Читы
Общество, 18.12.2023
Женщину ищут уже неделю
В Улан-Удэ к 2040 году возведут кварталы ещё на семи территориях
В Улан-Удэ к 2040 году возведут кварталы ещё на семи территориях
Общество, 18.12.2023
Современное жильё появится благодаря комплексному развитию территорий
Задолжавший 2,5 млн иркутянин сменил фамилию и переехал в Ярославль
Задолжавший 2,5 млн иркутянин сменил фамилию и переехал в Ярославль
Общество, 18.12.2023
Судебные приставы доставили мужчину на малую родину
В Бурятии Селенгинский отдел полиции отметил 100-летие
В Бурятии Селенгинский отдел полиции отметил 100-летие
Общество, 18.12.2023
Лучших сотрудников и ветеранов наградили
Жителям Улан-Удэ посоветовали поменьше пользоваться электрокотлами
Жителям Улан-Удэ посоветовали поменьше пользоваться электрокотлами
Общество, 18.12.2023
Их призвали перейти на печки и обычные котлы в новогодние праздники
В Улан-Удэ открылись ёлочные базары
В Улан-Удэ открылись ёлочные базары
Общество, 18.12.2023
Работает шесть точек продаж
«Сами понимаете»: Улан-удэнцев оставили без новогоднего фейерверка на площади
«Сами понимаете»: Улан-удэнцев оставили без новогоднего фейерверка на площади
Общество, 18.12.2023
Горожанам придётся довольствоваться праздничным представлением
В Бурятии появится молодёжное правительство
В Бурятии появится молодёжное правительство
Общество, 18.12.2023
Оно будет состоять из 15 человек
Житель Бурятии слил помои в поле, но его застукали
Житель Бурятии слил помои в поле, но его застукали
Общество, 18.12.2023
Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^