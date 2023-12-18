Жители центральной части столицы Бурятии готовятся к переселению

Общество, Фото: минстрой РБ

Варианты переселения будут обсуждаться индивидуально на собраниях



Совсем скоро в центре Улан-Удэ начнётся масштабное переселение. Старые дома снесут, а на их месте построят современное жилье. В преддверии грандиозной стройки в центре Улан-Удэ специалисты управления комплексного развития территорий ещё раз встретились с жителями, чьи дома попали в проект комплексного развития. Напомним, за реализацию проекта КРТ проголосовало большинство собственников.



Многие жители центра города отмечают, что ждут переезда с нетерпением. А всё потому, что у большинства в домах нет централизованного отопления и водоснабжения. Так, Нина Космынина живёт в доме, который признан объектом культурного наследия. Зданию почти 240 лет, и оно уже в аварийном состоянии.



- Люди удивляются, что мы в центре города живём. Как правило, в центре должно быть комфортное жилье. А у нас вода привозная, туалет на улице, печное отопление, полы проваливаются, крыша бежит. Дом уже старый, ему пора на покой. Не успею заделать дыру в одном месте, как появляется другая, - рассказала Нина Космынина.



Нина Степановна готовится к Новому году и надеется, что в этом доме встречает праздник в последний раз.



- Хочу, чтобы в следующем году моя мечта сбылась. А мечтаю я переехать в новое, благоустроенное жильё. Для меня это огромный подарок, - добавила жительница.



К переселению готовятся и другие жители. Всего под снос попадут порядка 200 домов. Помимо старых и аварийных зданий, есть дома, которые находятся в сравнительно неплохом состоянии и любимы своими жильцами. Однако, они все равно устаревают.



- Я здесь живу больше 50 лет. Когда нам только сказали про то, что наш дом планируют снести, я так расстроилась, ночами спать не могла. Потом на собрании нам сказали сильно не переживать, потому что нам дадут квартиры, в хороших домах. Квартиры будут такие же по площади. Мы все обрадовались, настроение поднялось. Для меня самое главное, чтобы рядом были набережная, церковь и рынок. Всё в шаговой доступности, - говорит Елена Метахинова.



Что касается способов переселения, то здесь людям предлагают три варианта. Это денежная компенсация, переезд в равнозначное жильё, или даже больше по квадратуре, но разницу придётся доплачивать из собственных средств.



Все варианты переселения, с людьми будут обсуждаться индивидуально на собраниях, которые пройдут в 18:00 20, 21 и 22 декабря на втором этаже центрального стадиона.



