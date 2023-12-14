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Агинская шахматистка завоевала медали кубка России и первенства Азии

Агинская шахматистка завоевала медали кубка России и первенства Азии
Общество,  Фото:федерация шахмат Забайкалья
Юная спортсменка выиграла серебряные награды

Шахматистка из Агинского Бурятского округа Яна Ж. продолжает бить рекорды в мире спорта. Спортсменка завоевала серебряные медали на кубке России по шахматам среди женщин в Ханты-Мансийске и на первенстве Азии, которое проходило в Объединённых Арабских Эмиратах.

На кубке России по шахматам среди женщин Яна обыграла в четвертьфинале Ольгу Баделько, а в полуфинале Екатерину Гольцеву. В финальном противостоянии бурятская шахматистка встретилась с международным гроссмейстером из Саратова, чемпионкой России 2023 года Баирой Ковановой.

- Две партии с классическим контролем закончились со счётом 1-1, на тай-брейке соперницы вновь обменялись ударами, а «Армагеддон», где чёрные фигуры были у Ковановой, закончился ничьёй, которая равна победе черных. Итоговое второе место нашей шахматистки – большой успех и очередной шаг к высоким достижениям, – рассказал руководитель федерации шахмат Забайкальского края Денис Абашеев.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, на первенстве Азии шахматистка также завоевала серебро в группе среди девушек до 16 лет. Спортсменка набрала 5,5 балла из семи возможных.

- Детско-юношеское первенство Азии является главным соревнованием среди юных шахматистов в шахматном календаре АШФ и традиционно собирает сильнейших спортсменов континента. На данный момент зарегистрировано около 650 участников из разных стран, – дополнил Денис Абашеев.

Агинский Бурятский округ шахматы кубок России первенство Азии спорт

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