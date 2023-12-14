Только по прописке: В Бурятии призвали пересмотреть субсидирование рейсов в северные районы

Авиабилеты со скидкой вовсю раскупают вахтовики







- Это довольно приемлемая сумма. Летом, в самый пик, по этому маршруту было до пяти рейсов в неделю. Но мы заметили, что около 50% из них заполняется вахтовиками, которые занимаются строительством БАМ-2, – подчеркнул Невьянцев. – С одной стороны, мы субсидируем перевозки, средства направляем, но, к сожалению, из-за большого потока вахтовиков не все местные жители могут воспользоваться льготами.



Билеты, по словам парламентария, раскупают за три недели. Потому он предложил продавать субсидированные авиабилеты только пассажирам, зарегистрированным в республике. Полёты из Нижнеангарска в Улан-Удэ востребованы, прежде всего, среди людей, которые ездят лечиться в столицу Бурятии.



- Я много лет работаю в благотворительном фонде и мы уже много лет отправляем ребятишек на лечение именно в Улан-Удэ, – заявил Невьянцев. – Выражаю поддержку предложению Минтранса, что рейсы должны субсидироваться только по прописке. Будем внимательно следить за этим и просим, чтобы решение всё-таки довели до конца.



Как сообщал «Байкал-Dailу», сейчас



- Я много лет работаю в благотворительном фонде и мы уже много лет отправляем ребятишек на лечение именно в Улан-Удэ, – заявил Невьянцев. – Выражаю поддержку предложению Минтранса, что рейсы должны субсидироваться только по прописке. Будем внимательно следить за этим и просим, чтобы решение всё-таки довели до конца.Как сообщал «Байкал-Dailу», сейчас наблюдается проблема с продажей авиабиалетов в Нижненгарск и Таксимо на январь 2024 года. Продажи обещали возобновить в декабре, но пока этого так и не произошло.

Во время традиционного «часа заявлений» на сессии Народного Хурала 14 декабря депутат от Северобайкальска Андрей Невьянцев затронул вопрос о компенсации стоимости авиабилетов. Речь, в частности, о рейсе из Нижнеангарска в Улан-Удэ, который благодаря субсидиям обходится примерно в 5500 рублей в один конец.