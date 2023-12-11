Работы конкурсантов станут украшением ледового городка
На севере Бурятии объявлен смотр-конкурс «На лучший Новогодний арт-объект в Ледовом городке Северобайкальска 2023». Принять участие могут жители города, трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций. Конкурс проводится с 9 по 24 декабря включительно.
Темами арт-объектов, представленных в конкурсе, являются: «Новый год и Рождество» и «Символ предстоящего года». Заявки на участие принимаются до 24 декабря включительно в кабинете 201 городской администрации по адресу: проспект Ленинградский, 7, а также по адресу электронной почты: komitet-sbk@mail.ru. К заявке могут быть приобщены: эскиз новогоднего арт-объекта, документы, фотографии, видеоролики, мультимедийные презентации и прочее.
Итоги конкурса подведут 25 декабря по результатам решения конкурсной комиссии. Победителей конкурса наградят дипломом «За лучший Новогодний арт-объект в Ледовом городке Северобайкальска 2023» с указанием места в конкурсе и денежной премией.
Конкурсные арт-объекты останутся на выбранных площадках для украшения ледового городка, сообщили в администрации Северобайкальска.
Возрастное ограничение: 0+.
В Северобайкальске выберут лучший новогодний арт-объект
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