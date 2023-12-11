Малышей назвали Викторией и Алексеем
7 декабря в Мухоршибирском районе Бурятии родилась четвёртая с начала года «королевская» двойня. В семье Виктора и Марии – на радость маме и папе – 25 ноября появились на свет сын и дочь. Детей назвали Викторией и Алексеем.
Сотрудники районного отдела управления ЗАГС РБ поздравили счастливую маму. Ей вручили свидетельства о рождении малышей.
- Пожелаем малышам расти здоровыми, умными, красивыми и главное – счастливыми на радость всем родным и близким, а родителям желаем дать тепло, заботу и любовь, а также хорошее воспитание, чтобы дети выросли достойными гражданами Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе управления ЗАГС РБ.
В Мухоршибирском районе Бурятии родилась «королевская» двойня
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