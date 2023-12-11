В Мухоршибирском районе Бурятии родилась «королевская» двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малышей назвали Викторией и Алексеем



7 декабря в Мухоршибирском районе Бурятии родилась четвёртая с начала года «королевская» двойня. В семье Виктора и Марии – на радость маме и папе – 25 ноября появились на свет сын и дочь. Детей назвали Викторией и Алексеем.



Сотрудники районного отдела управления ЗАГС РБ поздравили счастливую маму. Ей вручили свидетельства о рождении малышей.



- Пожелаем малышам расти здоровыми, умными, красивыми и главное – счастливыми на радость всем родным и близким, а родителям желаем дать тепло, заботу и любовь, а также хорошее воспитание, чтобы дети выросли достойными гражданами Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе управления ЗАГС РБ.

