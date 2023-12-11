11 декабря

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В Мухоршибирском районе Бурятии родилась «королевская» двойня

В Мухоршибирском районе Бурятии родилась «королевская» двойня
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Малышей назвали Викторией и Алексеем

7 декабря в Мухоршибирском районе Бурятии родилась четвёртая с начала года «королевская» двойня. В семье Виктора и Марии – на радость маме и папе – 25 ноября появились на свет сын и дочь. Детей назвали Викторией и Алексеем.

Сотрудники районного отдела управления ЗАГС РБ поздравили счастливую маму. Ей вручили свидетельства о рождении малышей.

- Пожелаем малышам расти здоровыми, умными, красивыми и главное – счастливыми на радость всем родным и близким, а родителям желаем дать тепло, заботу и любовь, а также хорошее воспитание, чтобы дети выросли достойными гражданами Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе управления ЗАГС РБ.
Мухоршибирский район Бурятия двойня дети новорожденные ЗАГС

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