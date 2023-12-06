В Бурятии проверят дебоширов, наркоманов и алкоголиков

Полицейские выйдут в рейды



С 4 по 8 декабря в Бурятии проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт-2023». Полицейские проверяют состоящих на учёте людей: это семейные дебоширы, хронические алкоголики, наркоманы, граждане, судимые за бытовые преступления, родители, допускающие правонарушения в отношении детей.



С ними будет проведена индивидуально-профилактическая работа, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



О фактах бытового, семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам: 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.

