06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии проверят дебоширов, наркоманов и алкоголиков

В Бурятии проверят дебоширов, наркоманов и алкоголиков
Общество, 
Полицейские выйдут в рейды

С 4 по 8 декабря в Бурятии проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт-2023». Полицейские проверяют состоящих на учёте людей: это семейные дебоширы, хронические алкоголики, наркоманы, граждане, судимые за бытовые преступления, родители, допускающие правонарушения в отношении детей.

С ними будет проведена индивидуально-профилактическая работа, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

О фактах бытового, семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам: 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.
полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
Общество, 06.12.2023
Были обсуждены насущные вопросы с работниками объектов ЖКХ
Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Общество, 06.12.2023
«Хотели присесть, а некуда», - делятся горожане
В Бурятии ударят 40-градусные морозы
В Бурятии ударят 40-градусные морозы
Общество, 06.12.2023
Холодать будет с каждым днём всё сильнее
Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Общество, 06.12.2023
Мужчина заявил, что привёз экзотические деликатесы для фотосессии
В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
Общество, 06.12.2023
Эти животные способны привязываться к людям
На севере Бурятии лавиноопасно
На севере Бурятии лавиноопасно
Общество, 06.12.2023
Туристов просят не выходить в горы
Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Общество, 06.12.2023
Новость о лечении для Тани стала неожиданностью
В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
Общество, 06.12.2023
Награждение прошло в рамках Дня добровольца
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
Общество, 06.12.2023
Образовательное учреждение возводят в рамках нацпроекта
Жители Улан-Удэ продолжают искать знаковые объекты в городе
Жители Улан-Удэ продолжают искать знаковые объекты в городе
Общество, 06.12.2023
В республике каждый понедельник проходит поисковый квест

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^