В селе Бурятии строят систему централизованного водоснабжения

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Водоводы проложат по всем улицам Гусиного Озера



В Селенгинском районе Бурятии ведутся масштабные работы по строительству системы водоснабжения. К концу 2024 года питьевой водой будут обеспечены жители всех улиц села Гусиное Озеро. Для этого на территории водозабора пробурили четыре артезианские скважины, построили два резервуара чистой воды, а также резервуар промывных вод. Для поддержания необходимого давления внутри системы водопровода установили повысительную насосную станцию, сейчас идёт её благоустройство.



Как заявил заместитель министра строительства и ЖКК Бурятии Евгений Поляков, проектом предусмотрена система очистки и фильтрации воды. По его словам, это обеспечит современная станция водоподготовки. Помимо этого, для наружного пожаротушения установят 63 пожарных гидранта, а также 31 водоразборную колонку. Новая система водоснабжения прокладывается преимущественно бесканальным подземным способом, охватит все улицы населённого пункта и пройдёт по проездам вдоль существующей и проектируемой застройки.



- В планах отладить работу насосной станции в автоматическом режиме, без постоянного пребывания обслуживающего персонала. Территория водозабора будет огорожена и благоустроена. Здесь предусмотрена система наружного видеонаблюдения. Для обеспечения надёжности электроснабжения водозабора планируется строительство резервной дизельной электростанции, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



