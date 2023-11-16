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В Бурятии столетие отметила Шибертуйская школа

В Бурятии столетие отметила Шибертуйская школа
Общество,  Фото:администрация Бичурского района
В рамках празднования прошла церемония открытия мемориальных досок учителям школы

11 ноября школа улуса Шибертуй в Бичурском районе Бурятии отпраздновала сотый день рождения. Праздничное мероприятие началось с открытия мемориальных досок учителям Константину Павловичу Елаеву и Феодоре Алексеевне Цыбиковой.

- Константин Павлович был направлен в Шибертуй в 1928 году по комсомольской путёвке в качестве учителя местной школы. Сегодня именем Елаева названа улица села, на которой расположена сельская школа. Феодора Алексеевна – народная учительница, она преподавала математику, - сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.

На торжественном мероприятии присутствовали не только ученики, учителя и выпускники школы, но и представители местных властей, общественные деятели и жители района. Многие из них выразили слова благодарности и поздравления.

Педагоги, школьники, работники дома культуры и народный ансамбль «Тоонто» подготовили для шибертуйцев концерт. Впервые для зрителей прозвучала песня про Шибертуйскую школу.

- Со старомонгольской грамоты, население перешло на русскую, в Шибертуе учились дети из других улусов района. Школа во все времена была зеркалом своего времени, и система образования в селе связана как с общими изменениями, которые происходили в стране, так и с особенностями данной образовательной территории, традициями и укладом жизни села, - подчеркнули в районной администрации.
Бурятия школа юбилей Бичурский район

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