16 ноября

15 ноября

Популярное

В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда

В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В городе дали старт проекту ледового города

Накануне в Иркутске состоялось торжественное открытие проекта ледового города «Счастье чистой воды». В 130-м квартале, на площади около скульптуры Бабра, установили символ – сердце, изготовленное из байкальского льда.

Как рассказал художественный руководитель фестиваля-конкурса «Иркутский Алфавит» Евгений Тимкович, над созданием фигуры трудились четыре мастера команды «Ледопластика». Природный материал привезли с Куркутского залива, его специально заготовили в прошлом году. Вес скульптуры составил 700 килограммов.

– В историческом центре появятся ледовые скульптуры, арт-объекты, интерактивные площадки. Для того чтобы этот проект получился, объединились сотни людей. Нашу идею поддержали на федеральном и региональном уровнях, подключились бизнес-партнёры. Главная цель – подчеркнуть уникальность нашего города, в котором живут инициативные, творческие люди, которые готовы направлять свою позитивную энергию на развитие региональной столицы, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Вместе с гостями праздника глава муниципалитета украсил деревья, растущие вокруг площади, небольшими сердцами изо льда. Перед присутствующими выступили воспитанники центра танца «АРТиШОК».

Напомним, до конца декабря в областном центре установят ледовую инфраструктуру и арт-объекты с иллюминацией вдоль туристического маршрута «Зелёная линия». Для их создания планируют израсходовать более тысячи кубометров льда, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск ледовый городок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьник из Бурятии получил медаль всероссийского конкурса
Школьник из Бурятии получил медаль всероссийского конкурса
Общество, 16.11.2023
Его работа вошла в число лучших проектов страны
В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда
В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда
Общество, 16.11.2023
В городе дали старт проекту ледового города
Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России
Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России
Общество, 16.11.2023
Он занял первое место в весовой категории 100 кг
Монгольский баритон стал лучшим оперным певцом Санкт-Петербурга
Монгольский баритон стал лучшим оперным певцом Санкт-Петербурга
Общество, 16.11.2023
Ариунбаатар Ганбаатар победил в номинации театральной премии «Золотой софит»
Бурятские авторы вошли в шорт-лист премии «Дальний Восток»
Бурятские авторы вошли в шорт-лист премии «Дальний Восток»
Общество, 16.11.2023
За победу поборются девять российских авторов
В Бурятии косулю спасли от стаи собак
В Бурятии косулю спасли от стаи собак
Общество, 16.11.2023
Собаки загнали косулю на улицы села
В Бурятии начнут умерщвлять невостребованных и злых собак
В Бурятии начнут умерщвлять невостребованных и злых собак
Общество, 16.11.2023
В Народном Хурале заявили, что уличные псы ничем не отличаются от волков
В райцентре в Бурятии засекли 22 домашних пса, которые гуляли сами по себе
В райцентре в Бурятии засекли 22 домашних пса, которые гуляли сами по себе
Общество, 16.11.2023
Животные увиваются за брошенной хозяином собакой
Жителям Бурятии рекомендовали уточнить границы участков
Жителям Бурятии рекомендовали уточнить границы участков
Общество, 16.11.2023
Иначе это может затянуть процедуру продажи
В Бурятии участникам СВО будут бесплатно выдавать земельные участки
В Бурятии участникам СВО будут бесплатно выдавать земельные участки
Общество, 16.11.2023
В республике появилась еще одна мера поддержки участников спецоперации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^