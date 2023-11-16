В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В городе дали старт проекту ледового города



Накануне в Иркутске состоялось торжественное открытие проекта ледового города «Счастье чистой воды». В 130-м квартале, на площади около скульптуры Бабра, установили символ – сердце, изготовленное из байкальского льда.



Как рассказал художественный руководитель фестиваля-конкурса «Иркутский Алфавит» Евгений Тимкович, над созданием фигуры трудились четыре мастера команды «Ледопластика». Природный материал привезли с Куркутского залива, его специально заготовили в прошлом году. Вес скульптуры составил 700 килограммов.



– В историческом центре появятся ледовые скульптуры, арт-объекты, интерактивные площадки. Для того чтобы этот проект получился, объединились сотни людей. Нашу идею поддержали на федеральном и региональном уровнях, подключились бизнес-партнёры. Главная цель – подчеркнуть уникальность нашего города, в котором живут инициативные, творческие люди, которые готовы направлять свою позитивную энергию на развитие региональной столицы, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.



Вместе с гостями праздника глава муниципалитета украсил деревья, растущие вокруг площади, небольшими сердцами изо льда. Перед присутствующими выступили воспитанники центра танца «АРТиШОК».



Напомним, до конца декабря в областном центре установят ледовую инфраструктуру и арт-объекты с иллюминацией вдоль туристического маршрута «Зелёная линия». Для их создания планируют израсходовать более тысячи кубометров льда, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



