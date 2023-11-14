Она призвана показать яркие моменты службы
В МВД Бурятии начала работу выставка «Один день полиции России» (6+). Там представлены лучшие работы фотографов, отражающих героические эпизодны и повседневную жизнь сотрудников органов внутренних дел.
Выставка продлится до конца ноября.
- Участниками фотопроекта выступили ведущие фотокорреспонденты СМИ, фотохудожники, фотографы-любители и сотрудники ведомственных пресс-служб, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Ранее в органах внутренних дел Российской Федерации был реализован специальный фотопроект «Один день полиции России». Его участниками стали 420 профессиональных фотографов и любителей, которые представили почти 8 тысяч документальных работ.
В МВД Бурятии открылась фотовыставка «Один день полиции России»
Общество, Фото:
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