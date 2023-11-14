В МВД Бурятии открылась фотовыставка «Один день полиции России»

Она призвана показать яркие моменты службы



В МВД Бурятии начала работу выставка «Один день полиции России» (6+). Там представлены лучшие работы фотографов, отражающих героические эпизодны и повседневную жизнь сотрудников органов внутренних дел.



Выставка продлится до конца ноября.



- Участниками фотопроекта выступили ведущие фотокорреспонденты СМИ, фотохудожники, фотографы-любители и сотрудники ведомственных пресс-служб, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Ранее в органах внутренних дел Российской Федерации был реализован специальный фотопроект «Один день полиции России». Его участниками стали 420 профессиональных фотографов и любителей, которые представили почти 8 тысяч документальных работ.

