Судебный пристав из Бурятии стала почётным донором России

Общество, Фото: УФССП по РБ

Она сдаёт кровь уже 21 год



26 жителей Бурятии пополнили ряды почётных доноров России. В торжественной обстановке в администрации города им вручили удостоверения и нагрудные знаки «Почётный донор России».



Среди них судебный пристав Наталья Гатапова. Она начала сдавать кровь, когда училась на первом курсе университета. С тех пор прошёл 21 год. За это время пристав сдала кровь 45 раз, и это не считая донаций компонентов крови. Нередко к ней обращаются из Бурятской республиканской станции переливания крови с конкретными запросами, когда донорская кровь срочно понадобилась во время операции.



- В ковидный год сдавала компоненты крови практически каждый месяц. Врачи говорили: «Только не болей!». Потому что тогда многих доноров подкосило, - вспоминает Наталья Гатапова.



Также Наталья Гатапова состоит в федеральном регистре доноров костного мозга и, возможно, подарит ещё кому-то шанс на выздоровление.



- Впервые пошла сдавать кровь, потому что было интересно. Интересно, как проходит процедура. А потом поняла, что это очень важно и нужно - помогать людям, - говорит почётный донор.





