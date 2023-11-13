Она сдаёт кровь уже 21 год
26 жителей Бурятии пополнили ряды почётных доноров России. В торжественной обстановке в администрации города им вручили удостоверения и нагрудные знаки «Почётный донор России».
Среди них судебный пристав Наталья Гатапова. Она начала сдавать кровь, когда училась на первом курсе университета. С тех пор прошёл 21 год. За это время пристав сдала кровь 45 раз, и это не считая донаций компонентов крови. Нередко к ней обращаются из Бурятской республиканской станции переливания крови с конкретными запросами, когда донорская кровь срочно понадобилась во время операции.
- В ковидный год сдавала компоненты крови практически каждый месяц. Врачи говорили: «Только не болей!». Потому что тогда многих доноров подкосило, - вспоминает Наталья Гатапова.
Также Наталья Гатапова состоит в федеральном регистре доноров костного мозга и, возможно, подарит ещё кому-то шанс на выздоровление.
- Впервые пошла сдавать кровь, потому что было интересно. Интересно, как проходит процедура. А потом поняла, что это очень важно и нужно - помогать людям, - говорит почётный донор.
Судебный пристав из Бурятии стала почётным донором России
Общество, Фото:
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