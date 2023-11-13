Ими стали 26 горожан
9 ноября в администрации столицы Бурятии высоким званием «Почётный донор России» награждены 26 уланудэнцев.
- Все эти люди разные по возрасту и роду деятельности, но их объединяет одно – желание помогать и спасать, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского городского совета депутатов. - Высокое звание присваивается донорам, сдавшим кровь и её компоненты 40 раз и более либо плазму 60 и более раз. В Бурятии почётными донорами являются 2494 человека, а всего доноров в республике насчитывается 6168.
Как рассказали на станции переливания крови, донорская кровь нужна каждый день. Её переливают онкобольным, пострадавшим в серьёзных ДТП, роженицам и новорождённым. Потребность есть всегда.
В горсовете Улан-Удэ есть регулярные доноры и те, кто вошёл в регистр доноров костного мозга. Постоянно сдают кровь некоторые депутаты, а также их помощники и сотрудники аппарата.
– Все мы знаем, что такое спасение жизней, коснись оно онкологии, травматологии или других разделов медицины, – отметил и.о. председателя горсовета Анатолий Белоусов. – И люди, которые получили высокое звание сегодня, делают поистине великое дело. Среди депутатов городского совета тоже есть доноры, некоторым из них скоро также присвоят это звание.
Горсовет Улан-Удэ поздравил новых «Почётных доноров России»
Общество, Фото:
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