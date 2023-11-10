Первый раз он был удостоен премии два года назад
Монгольский баритон Энхбатын Амартувшин во второй раз стал победителем в номинации «Лучший оперный баритон» на 8-й международной оперной премии («The International Opera Awards»), которую неофициально называют «Оскаром» оперы. Впервые он получил эту награду в 2021 году.
- В этом году по три певца от каждого голоса (тенор, баритон, бас) были отобраны и номинированы на финал из 15 лучших оперных певцов мира. В результате известный оперный певец из Монголии Энхбатын Амартувшин стал победителем в номинации «Лучший баритон мира», - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В 2011 году Амартувшин занял второе место на международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Санкт-Петербурге, в июне 2012 года занял первое место в международном вокальном конкурсе «Опералия Пласидо Доминго» («The Placido Domingo’s Operalia»). В июне 2015 года он получил серебряную медаль конкурса имени испанского тенора Франческо Венаса, а также приз зрительских симпатий на конкурсе оперных певцов в Кардиффе («Cardiff singer of the World»). С 2017 по 2019 год Амартувшин исполнял оперные партии на сценах ведущих театров по всему миру.
Монгольский певец во второй раз стал лучшим баритоном мира
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