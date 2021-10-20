Монгольский оперный певец стал лучшим баритоном мира

Вручение премии «International Opera Awards» состоится в декабря в Дубае
Оперный певец, заслуженный артист Монголии Энхбатын Амартувшин стал лауреатом престижной премии «International Opera Awards», которую также называют «оперным Оскаром».
На этот приз были номинированы 15 лучших оперных певцов мира. Среди них Энхбатын Амартувшин был признан лучшим. Вручение престижной награды состоится 29 декабря в столице ОАЭ – Дубае.
- Мы искренне рады разделить эту радостную новость со всеми. Церемония вручения премии совпадает с выступлением в королевском театре «Ковент-Гарден» в Лондоне. Поэтому пока неизвестно как получим премию. В любом случае для нас большая честь быть лауреатом этой престижной награды, - отметила супруга оперного певца.
Премия «International Opera Awards» учреждена в 2012 году Гарри Хайманом, английским бизнесменом и поклонником оперы, вместе с главным редактором журнала «Opera» Джоном Эллисоном.
Энхбатын Амартувшин окончил Монгольский университет искусств и культуры в 2009 году. С 2009 по 2016 год работал солистом государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живёт и работает за границей. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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