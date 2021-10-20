 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 октября

19 октября

Популярное

Монгольский оперный певец стал лучшим баритоном мира

Монгольский оперный певец стал лучшим баритоном мира
Общество,  Фото:скриншот
Вручение премии «International Opera Awards» состоится в декабря в Дубае

Оперный певец, заслуженный артист Монголии Энхбатын Амартувшин стал лауреатом престижной премии «International Opera Awards», которую также называют «оперным Оскаром».

На этот приз были номинированы 15 лучших оперных певцов мира. Среди них Энхбатын Амартувшин был признан лучшим. Вручение престижной награды состоится 29 декабря в столице ОАЭ – Дубае.

- Мы искренне рады разделить эту радостную новость со всеми. Церемония вручения премии совпадает с выступлением в королевском театре «Ковент-Гарден» в Лондоне. Поэтому пока неизвестно как получим премию. В любом случае для нас большая честь быть лауреатом этой престижной награды, - отметила супруга оперного певца.

Премия «International Opera Awards» учреждена в 2012 году Гарри Хайманом, английским бизнесменом и поклонником оперы, вместе с главным редактором журнала «Opera» Джоном Эллисоном.

Энхбатын Амартувшин окончил Монгольский университет искусств и культуры в 2009 году. С 2009 по 2016 год работал солистом государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живёт и работает за границей. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия опера премия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области создадут новые авиаотделения лесной охраны
В Иркутской области создадут новые авиаотделения лесной охраны
Общество, 20.10.2021
На 130 сотрудников будет увеличена общая численность пожарных-десантников
В Улан-Удэ пришли новые электровозы «Ермак»
В Улан-Удэ пришли новые электровозы «Ермак»
Общество, 20.10.2021
До конца года в столице Бурятии появится ещё 36 аналогичных машин
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по настольному теннису
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по настольному теннису
Общество, 20.10.2021
Также состоялись первенства республики до 14, 16 и 20 лет
Монгольский оперный певец стал лучшим баритоном мира
Монгольский оперный певец стал лучшим баритоном мира
Общество, 20.10.2021
Вручение премии «International Opera Awards» состоится в декабря в Дубае
В Забайкалье рост COVID-19 превысил российские показатели
В Забайкалье рост COVID-19 превысил российские показатели
Общество, 20.10.2021
В регионе готовятся переходить к вводу QR-кодов и серьёзному контролю соблюдения ограничений
Улан-удэнец задал вопрос главному тренеру сборной России по футболу
Улан-удэнец задал вопрос главному тренеру сборной России по футболу
Общество, 20.10.2021
Вячеслав отметил, что ему хотелось задать небанальный вопрос
Волк-одиночка из Прибайкальского нацпарка оказался волчицей
Волк-одиночка из Прибайкальского нацпарка оказался волчицей
Общество, 20.10.2021
В Иркутской области продолжают разгадывать тайны одинокого животного
В посёлке Бурятии закроют движение через ж/д переезд
В посёлке Бурятии закроют движение через ж/д переезд
Общество, 20.10.2021
В Селенгинске на переезде опять будут проводиться ремонтные работы
Волейболисты Бурятии победили на турнире Иркутской области
Волейболисты Бурятии победили на турнире Иркутской области
Общество, 20.10.2021
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА
В Бурятии ушёл из жизни бывший ректор ВСГИК
В Бурятии ушёл из жизни бывший ректор ВСГИК
Общество, 20.10.2021
Сергей Иванович Никифоров возглавлял вуз с 1968 по 1990 годы
В Забайкалье растёт заболеваемость COVID-19 среди детей
В Забайкалье растёт заболеваемость COVID-19 среди детей
Общество, 20.10.2021
За неделю заболеваемость среди дошкольников в Забайкалье выросла на 54%
В центре Улан-Удэ хотят установить наземные батуты
В центре Улан-Удэ хотят установить наземные батуты
Общество, 20.10.2021
Обсуждается дизайн-проект благоустройства территории вокруг Гостиных рядов
Приговор бывшему главврачу больницы в Забайкалье оставили без изменения
Приговор бывшему главврачу больницы в Забайкалье оставили без изменения
Общество, 20.10.2021
Мужчина посчитал назначенное ему наказание суровым
В Забайкалье за неделю выявили 11 случаев незаконной рубки
В Забайкалье за неделю выявили 11 случаев незаконной рубки
Общество, 20.10.2021
Объём незаконно заготовленной древесины составил более 187 кубометров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^