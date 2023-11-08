Начало отопительного сезона в ДФО отмечено высоким число аварий и сбоев

Общество, Фото: управление Генпрокуратуры по ДФО

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин



В Хабаровске состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду.



О состоянии законности в данной сфере сообщил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Он отметил, что в ДФО надзорным ведомством пресечено около 15 тысяч нарушений закона. Несмотря на принимаемые органами власти меры, ежегодно не удаётся обеспечить надлежащее вхождение органов местного самоуправления в зимний период. Его начало отмечено высоким числом аварий и технологических сбоев (выше 900).



Повсеместно прокуроры устанавливают факты недостаточной работы уполномоченных региональных органов власти по координации и контролю за реализацией мероприятий инвестиционных и производственных программ, исполнению обязательств по замене и ремонту аварийных сетей и оборудования.



В числе недостатков, не позволяющих в ряде регионов Дальнего Востока поддерживать в надлежащем состоянии коммунальную инфраструктуру, – слабо развивающийся концессионный механизм по передаче объектов ЖКХ инвесторам. В Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях их число не превышает 17 % при среднеокружном показателе – 55%. Общий размер вложений концессионеров в объекты ЖКХ составляет 132 млрд рублей.



Существенную угрозу стабильности энергетического комплекса создаёт высокий уровень изношенности коммунальной инфраструктуры (40%) и просроченной задолженности за коммунальные услуги, размер которой превысил 39 млрд. руб.



Дмитрий Демешин также привёл негативную статистику по бесхозяйным коммунальным объектам, наибольшее число которых в Республике Саха (Якутия) (2,5 тыс.) и Чукотском автономном округе (1 тыс.). По инициативе прокуроров проводится работа по их постановке на учет и оформлению в собственность.



По всем этим причинам сохраняются риски неполучения паспортов готовности к отопительному периоду 30 муниципальными образованиями: Забайкальский край – 6, Сахалинская область – 5, Амурская область, Республика Саха (Якутия) – по 4, Приморский край – 3, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ – по 2, Республика Бурятия, Камчатский, Хабаровский края, Магаданская область – по 1.



- Заместитель Генерального прокурора России внёс конкретные предложения по корректировке работы органов государственной власти. В том числе усилению контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных программ по модернизации коммунальных сетей, введению льготного режима по налогу на имущество для предприятий ЖКХ с целью привлечения частных средств в концессионный механизм. Предложения поддержаны Юрием Трутневым,- сообщили в пресс-службе управления Гепрокуратуры РФ по ДФО.

