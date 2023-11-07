07 ноября

06 ноября

Популярное

В Улан-Удэ признали недействительным кредитный договор, заключенный мошенником

В Улан-Удэ признали недействительным кредитный договор, заключенный мошенником
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Потерпевшей помогла прокуратура

По иску прокурора Советского района Улан-Удэ признан недействительным кредитный договор, заключенный в результате мошеннических действий.

Потерпевшей стала горожанка-инвалид 3 группы.

- Установлено, что 45-летний знакомый женщины получил доступ к её мобильному онлайн-приложению банка, дистанционно оформил на имя женщины кредит на сумму более 113 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговором мирового судьи мужчина признан виновным по статье «Мошенничество».

При этом до вынесения судом решения по уголовному делу банк взыскал задолженность по кредитным обязательствам с потерпевшей.

Для восстановления нарушенных прав женщины прокурор Советского района Улан-Удэ в суд направил исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Также по заявлению прокуратуры отменён судебный приказ о взыскании задолженности по кредиту.

Суд согласился с доводами о том, что кредитный договор, заключенный мошенническим способом, является ничтожным, иск прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

прокуратура мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане залезают в огромные кредиты из-за диких цен на дрова
Общество, 07.11.2023
Общественники заявили, что люди рискуют замёрзнуть зимой из-за беспечности лесников
Жители Бурятии смогут прямым рейсом улететь на Алтай
Жители Бурятии смогут прямым рейсом улететь на Алтай
Общество, 07.11.2023
Он свяжет два региона уже в следующем году

В отдалённом районе Бурятии начался ледостав
В отдалённом районе Бурятии начался ледостав
Общество, 07.11.2023
Местных жителей призвали не выходить на замерзающие водоёмы
В Бурятии устранили ещё 36 засоров
В Бурятии устранили ещё 36 засоров
Общество, 07.11.2023
За неделю их стало заметно меньше

В центре Улан-Удэ соберут кровь
В центре Улан-Удэ соберут кровь
Общество, 07.11.2023
Для этого там развернут специальный мобильный комплекс
Улан-удэнка отсудила полмиллиона за наезд автомобиля
Улан-удэнка отсудила полмиллиона за наезд автомобиля
Общество, 07.11.2023
После ДТП женщина утратила трудоспособность
Дорога на окраине Улан-Удэ превратилась в опасную полосу препятствий
Дорога на окраине Улан-Удэ превратилась в опасную полосу препятствий
Общество, 07.11.2023
Люди там рискуют в любой момент угодить под колёса вместе с детьми
Верховный суд Бурятии отменил слишком мягкое решение районного суда
Верховный суд Бурятии отменил слишком мягкое решение районного суда
Общество, 07.11.2023
Речь идёт об осуждённом, отбывающим наказание в колонии строгого режима
Село в пригородном районе Бурятии утонуло в мусоре
Село в пригородном районе Бурятии утонуло в мусоре
Общество, 07.11.2023
Отходы уже вовсю растаскивают животные

В Бурятии будет облачно
В Бурятии будет облачно
Общество, 07.11.2023
По большей части территории пройдёт снег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^