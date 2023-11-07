Потерпевшей помогла прокуратура
По иску прокурора Советского района Улан-Удэ признан недействительным кредитный договор, заключенный в результате мошеннических действий.
Потерпевшей стала горожанка-инвалид 3 группы.
- Установлено, что 45-летний знакомый женщины получил доступ к её мобильному онлайн-приложению банка, дистанционно оформил на имя женщины кредит на сумму более 113 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговором мирового судьи мужчина признан виновным по статье «Мошенничество».
При этом до вынесения судом решения по уголовному делу банк взыскал задолженность по кредитным обязательствам с потерпевшей.
Для восстановления нарушенных прав женщины прокурор Советского района Улан-Удэ в суд направил исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Также по заявлению прокуратуры отменён судебный приказ о взыскании задолженности по кредиту.
Суд согласился с доводами о том, что кредитный договор, заключенный мошенническим способом, является ничтожным, иск прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.
В Улан-Удэ признали недействительным кредитный договор, заключенный мошенником
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