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У жительницы Иркутской области из-за долга по алиментам забрали квартиру

У жительницы Иркутской области из-за долга по алиментам забрали квартиру
Общество,  Фото:pixabay.com
С неё взыскали 1,2 млн рублей

Жительницу Иркутской области несколько лет назад лишили родительских прав, опекунство над тремя детьми оформила её мать. Пенсионерка взяла на себя полную заботу над детьми, в том числе финансовую.

Никакую помощь от своей родной матери дети не получали — женщина не участвовала в воспитании, не платила алименты. В итоге у неё накопилась задолженность в размере 1,2 млн рублей.

В итоге женщина лишилась квартиры.

- Продолжительное время погашение задолженности было невозможно из-за отсутствия официального заработка, и какого-либо имущества. Однако совсем недавно бабушка должницы подарила ей однокомнатную квартиру. Она не является единственным жильём женщины. Это стало известно судебным приставам. В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних пристав наложил арест на имущество и передал на реализацию. В результате идеализации имущества опекун детей получил всю сумму задолженности, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

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