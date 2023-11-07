С неё взыскали 1,2 млн рублей
Жительницу Иркутской области несколько лет назад лишили родительских прав, опекунство над тремя детьми оформила её мать. Пенсионерка взяла на себя полную заботу над детьми, в том числе финансовую.
Никакую помощь от своей родной матери дети не получали — женщина не участвовала в воспитании, не платила алименты. В итоге у неё накопилась задолженность в размере 1,2 млн рублей.
В итоге женщина лишилась квартиры.
- Продолжительное время погашение задолженности было невозможно из-за отсутствия официального заработка, и какого-либо имущества. Однако совсем недавно бабушка должницы подарила ей однокомнатную квартиру. Она не является единственным жильём женщины. Это стало известно судебным приставам. В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних пристав наложил арест на имущество и передал на реализацию. В результате идеализации имущества опекун детей получил всю сумму задолженности, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.
У жительницы Иркутской области из-за долга по алиментам забрали квартиру
Общество, Фото:
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