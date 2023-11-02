Солист балета Вячеслав Намжилон стал заслуженным артистом Бурятии

Почётное звание ему вручили после спектакля «Ромео и Джульетта»
Солист балета, артист Бурятского театра оперы и балета Вячеслав Намжилон стал заслуженным артистом Бурятии. Торжественная церемония награждения прошла 1 ноября после показа спектакля «Ромео и Джульетта» (6+), который открыл фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. В спектакле этом спектакле на бурятской сцене дебютировали в заглавных партиях приглашенные звёзды из Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард.
Вячеслав Намжилон блистал в спектакле «Ромео и Джульетта» в партии Тибальда, сообщили в пресс-службе театра. Почётный знак «Заслуженный артист Бурятии» ему вручила министр культуры республики Соелма Дагаева.
- В первую очередь это заслуга моих родителей, моей мамы, учителей, педагогов, которые вкладывали в меня с самого раннего детства. Это большой труд, и я хочу поблагодарить всех, кто мне помогал и помогает, - поделился артист.
Он окончил Улан-Удэнское хореографическое училище в 2002 году. Начинал свой творческий путь с Бурятского театра оперы и балета, после поработал в разных театрах страны. С 2012 года является солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
Проходящий в эти дни фестиваль балета посвящён народной артистке СССР Ларисе Сахьяновой и народному артисту РСФСР Петру Абашееву, имя которых носит Бурятский хореографический колледж. В пятидневной программе, помимо «Ромео и Джульетты» (6+), балет «Дон Кихот» (6+), визитная карточка театра «Красавицу Ангару» (6+), «Лебединое озеро» (6+) и гала-концерт (6+).
- Я из Хабаровска, и я очень рада, что попала на фестиваль. Мне очень нравятся солисты, их первое исполнение. И мне очень нравится балет бурятский, - поделилась зритель Татьяна.
- Я поздравляю всех с этим событием, которое проходит в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке министерства культуры России и, конечно, при поддержке правительства и Министерства культуры Бурятии. В этом году у нас очень много мероприятий, которые подтверждают, что Бурятия – культурный центр российского Востока и столица балета. Мы благодарны нашим гостям, приме и премьеру Большого театра. Мы рады, что дебют в этих партиях произошёл именно на нашей сцене, - отметила министр культуры Соелма Дагаева.
Солист балета Вячеслав Намжилон стал заслуженным артистом Бурятии
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