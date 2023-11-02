Продолжается разработка турсхемы макротерритории «Байкал»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Её обсудили на сессии в Байкальске



В рамках второго этапа разработки туристической схемы макротерритории «Байкал» в Байкальске состоялась стратегическая сессия, где обсудили промежуточные результаты и мероприятия дорожной карты проекта. В сессии приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных госорганов, ООО «ПроГород», «Байкал.Центр», туристический бизнес Иркутской области и Бурятии.



Разработка туристической схемы макротерритории «Байкал» ведётся с июня этого года. Она состоит из двух этапов: «Комплексный анализ развития сферы туризма макротерритории» и «Разработка схемы развития туризма макротерритории».



Общий туристический поток на макротерритории по итогам прошлого года составил 2,53 млн человек. Из них 1,59 млн человек туристов посетило Иркутскую область и 0,94 млн человек Бурятию.



– Сегодня состоялась вторая стратегическая сессия по разработке федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Байкал». Сессия прошла в Байкальске, особенно отрадно, что в мероприятии приняли участие представители Республики Бурятии и Иркутской области. От Иркутской области участвовали муниципальные образования и районы, при этом важно, что это не только территории, расположенные на берегу Байкала. Активно был представлен региональный бизнес Иркутской области, – подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.



По информации пресс-службы правительства области, в ходе комплексного анализа выявлено 13 приоритетных направлений – географических ареалов, выбранных для формирования распределённой системы центров притяжения туристического потока.



– Одна из задач проекта – перераспределить туристическую нагрузку так, чтобы развитие получили недооценённые туристические достопримечательности отдалённых районов. Ряд тех приоритетных направлений, которые мы сейчас выделили, не лежат на берегах Байкала. Например, Братское приоритетное направление или Кяхтинское. Нам важно получить в финале такую стратегию, которая объединит весь туристический потенциал обоих регионов, – рассказал руководитель проекта «Байкал» Даниил Веретенников.



– Проведена большая работа по созданию туристической схемы макротерритории «Байкал». Интересно, что базовые вводные все описаны в проекте «Байкал – Великое озеро Великой страны» 2017 года. И подходы те же, и участники. Прошло шесть лет, видимо, пришло время. В части Байкальска, он имеет важное значение в рамках схемы, – подходы, идеи и решения, реализуемые сейчас в рамках проекта комплексного развития города, естественно, учтены в этом документе следующего уровня, – отметил генеральный директор «Байкал.Центр» Антон Григоров.



В рамках второго этапа разработки туристической схемы актуальные предложения войдут в дорожную карту проекта. В первом квартале 2024 года проект будет представлен в правительство РФ.



