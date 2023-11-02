В Бурятии два младенца оказались в реанимации из-за коклюша





Ранее в РКИБ рассказывали, что коклюш передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Особую опасность представляют больные с атипичными формами. Врождённого иммунитета к этой заразе нет, а при отсутствии защитного риск подхватить её после тесного контакта с инфицированным достигает 90-100%.



Инкубационный период составляет 3-14 дней. Начинается всё с сухого кашля, который переходит в приступообразный и длится от 1 до 6 недель. Во время приступа лицо краснеет или приобретает синюшный оттенок, вены на шее набухают, глаза слезятся, а язык высовывается изо рта и загибается кверху. В тяжёлых случаях может произойти надрыв уздечки. На ней появляется язвочка.



Заболевших изолируют на 25 дней – именно столько человек остаётся опасным для окружающих. Контактных детей до 7 лет отправляют на 14-дневный карантин с момента изоляции больного. В детских учреждениях в это время вводятся ограничения – запрещается приём новых, не болевших ребятишек и перевод из одной группы в другую.



Самое эффективное средство профилактики – вакцинация, которая проводится в три этапа в возрасте от трёх-четырёх с половиной до 6-18 месяцев. Ревакцинация потребуется через год, потом – в 6-7 лет и в 14.





Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Татьяна Сымбелова рассказала, как в Бурятии обстоит ситуация с коклюшем. Заболеваемость им продолжает расти. Сейчас в реанимации находятся два месячных ребёнка, подхвативших опасную заразу.- Один из них – на искусственной вентиляции лёгких, – отметила Татьяна Сымбелова. – Плановая вакцинация от коклюша начинается только с трёх-трёх с половиной месяцев. Видимо, дети попали в контакт с заболевшими и заразились. У обоих развилась тяжёлая форма. Маленького ребёнка, который на ИВЛ, ждёт долгая реабилитация, поскольку у него возникла аспирационная пневмония.По словам Татьяна Сымбеловой, коклюшем сегодня болеют люди разного возраста – и 58-ми, и 75-ти лет. У взрослых бывает стёртая форма, которая характеризуется длительным кашлем. Именно от них часто заражаются маленькие непривитые дети. Жителей республики, которых давно мучает тяжёлый кашель, советуют пройти обследование, ибо лечение отличается от того, что назначают, к примеру, при простуде. Врачи могут назначить антибиотики.- Иначе с этим длительным мучительным кашлем не справиться, – подчеркнула главврач РКИБ.Родителей призывают не отказываться от вакцинации против коклюша. «Потому что сама по себе инфекция, которую мы раньше встречали банальной, становится для детей жизнеугрожающей и ведёт к длительной реабилитации», – добавила Сымбелова.Заразившийся ребёнок даже после излечения может кашлять ещё несколько месяцев, причём сильные приступы нередко случаются ночами. «Это выводит из равновесия любого здравомыслящего человека», – заключила руководитель медучреждения.