На севере Бурятии энергетики обсчитали сельчан на сто с лишним тысяч

Люди неожиданно получили космические счета за свет



Эта история произошла в посёлке Северомуйск. Началось всё шесть лет назад, в феврале 2017-го. Тогда в доме № 4 на улице Школьная установили новый общедомовой прибор учёта электроэнергии, однако начисления по нему потребителям не делали.



А минувшей весной сельчане неожиданно получили квитанции с весьма немалыми суммами за общедомовые нужды (ОДН). Как выяснилось, счётчик всё же ввели в эксплуатацию, не проинформировав об этом собственников. В апреле его показания приняли за расчётные.



Люди обратились с жалобой в Госстройжилнадзор. Там провели проверку и обязали энергетиков сделать жильцам дома перерасчёт на сто с лишним тысяч рублей. Им выдали соответствующее предписание.



- Ресурсоснабжающие организации обязаны строго соблюдать порядок установки и ввода приборов учёта в эксплуатацию. Достоверность сведений об объёмах потреблённых ресурсов – это соблюдение законодательства об энергоэффективности. Потребителям, со своей стороны, следует обязательно контролировать все показания и начисления, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников



Перед установкой общедомового счётчика специалисты должны провести обследование, чтобы выяснить, есть ли для этого техническая возможность. А ещё – заранее предупредить собственников и проверить метрологические характеристики прибора. В Северомуйске эти требования проигнорировала и сетевая организация, и гарантирующий поставщик. «Проверка показала, что процедуру допуска прибора учёта в эксплуатацию провели с нарушениями и потому данные с него нельзя признать расчётными», – подчеркнули в Госстройжилнадзоре.