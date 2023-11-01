Там обнаружили опасное для детей оборудование
В Еравнинском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры отремонтировали оборудование на детских площадках.
- Прокуратура проверила исполнение законодательства при содержании детских игровых и спортивных площадок. Установлено, что в нарушение законодательства на детских площадках и стадионах в сёлах Сосново-Озерское, Тулдун и Усть-Эгита использовалось неисправное и опасное для детей оборудование. Игровые участки не были оснащены ограждением, элементами благоустройства. Вопреки требованиям государственных стандартов на проверяемых объектах были установлены качели с жесткими элементами подвеса, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В связи с этим прокурор района внес представления главам трёх сёл. После этого на детских площадках провели ремонтные и покрасочные работы, установили качели с цепными подвесами, ограждения, скамейки, урны, информационные таблички.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии детские площадки отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Общество, Фото:
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