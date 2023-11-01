Пока их хранят на местном хладокомбинате
В Иркутске продолжается подготовка к мероприятиям проекта «Ледовый город» – «Счастье чистой воды». Он предполагает установку ледовой инфраструктуры и арт-объектов вдоль туристического маршрута «Зелёная линия». Их начали создавать ещё в октябре. Для этого ледовые мастера заранее заготовили резерв: на Иркутском хладокомбинате хранится более 10 кубометров природного материала.
Как пояснил художественный руководитель конкурса-фестиваля «Иркутский алфавит» скульптор Евгений Тимкович, лёд привезён из разных водоёмов области: озера Байкал, рек Ангары и Белой. В морозильном помещении созданы специальные условия: круглосуточно поддерживается температура около 22 градусов мороза и определенная влажность.
– Работу на улице начнём при первых морозах, в середине ноября, когда дневная температура установится в районе -2 градусов мороза, а пока трудимся здесь, – отметил Евгений Тимкович. – Наша команда будет оформлять улицу Урицкого. Заготовленного льда хватит не менее чем на 10 скульптур. Готовим сюрприз для жителей и гостей Иркутска. Надеемся, композиции им понравятся.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, всего для создания арт-объектов будет израсходовано более тысячи кубометров льда.
– Этой зимой иркутяне и гости города станут зрителями и участниками уникального события. Ледовый город – «Счастье чистой воды» стартует 2 декабря. Помимо художественных композиций появится инфраструктура изо льда: указатели, информационные стенды. Улица Урицкого погрузится в настоящую зимнюю сказку: там откроется «Резиденция ледяных волшебств». Впервые на сквере Кирова будет залит каток вокруг фонтана. Ледовые скульптуры заиграют яркими красками благодаря иллюминации, – рассказала советник мэра Инга Корочкина.
В Иркутске начали создавать скульптуры для «Ледового города»
Общество, Фото:
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