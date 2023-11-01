Он намеренно устроил судебные тяжбы, затягивая с уходом в армию
В Иволгинском районе Бурятии суд приговорил к штрафу 23-летнего молодого человека за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК России.
Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
С апреля 2021 года житель Иволгинского района неоднократно по результатам медицинских освидетельствований признавался годным к военной службе и подлежащим призыву. Однако, не желая проходить военную службу, он на протяжении двух лет неоднократно по надуманным поводам обжаловал решения призывной комиссии в судах первой и апелляционной инстанций. Так он планировал тянуть до тех пор, пока не достигнет предельного возраста призыва.
Суд каждый раз отказывал в удовлетворении его жалоб. После одного из таких судебных решений он уклонился от получения повестки и явки в военный комиссариат. После чего и был привлечён к уголовной ответственности.
- Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа, а также взысканы процессуальные издержки, - сообщили в следственном управлении.
Отметим, в июле 2023 года президент России подписал закон об изменении призывного возраста в России. Согласно этому документу, с 1 января 2024 года предельный возраст призыва на срочную службу вырастет с 27 до 30 лет. Минимальный возраст срочников останется прежним.
Молодого жителя Бурятии осудили за уклонение от призыва на военную службу
Общество, Фото:
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