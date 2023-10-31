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В Бурятии ветеранов уголовно-исполнительной системы поздравили с 95-летием

В Бурятии ветеранов уголовно-исполнительной системы поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Долгожительницы работали в исправительной колонии №2

Председатель совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Бурятии Елизавета Алексеева поздравила с 95-летними юбилеями ветеранов, работавших в исправительной колонии №2.

Елизавета Бутухановна посетила майора внутренней службы в отставке Янжиму Бадмацыренову, замещавшую должность главного бухгалтера учреждения, и Любовь Вершинину, работавшую в колонии бухгалтером.

- Юбиляров поздравили с праздником, пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия, поблагодарили за вклад, внесенный в развитие уголовно-исполнительной системы региона, и вручили подарки, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.

Долгожительницы труженицы тыла. Они совместно отработали более 30 лет и до сих пор поддерживают связь друг с другом. 
долгожитель юбилей

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