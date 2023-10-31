В Бурятии ветеранов уголовно-исполнительной системы поздравили с 95-летием

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Долгожительницы работали в исправительной колонии №2



Председатель совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Бурятии Елизавета Алексеева поздравила с 95-летними юбилеями ветеранов, работавших в исправительной колонии №2.



Елизавета Бутухановна посетила майора внутренней службы в отставке Янжиму Бадмацыренову, замещавшую должность главного бухгалтера учреждения, и Любовь Вершинину, работавшую в колонии бухгалтером.



- Юбиляров поздравили с праздником, пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия, поблагодарили за вклад, внесенный в развитие уголовно-исполнительной системы региона, и вручили подарки, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



Долгожительницы труженицы тыла. Они совместно отработали более 30 лет и до сих пор поддерживают связь друг с другом.

