Долгожительницы работали в исправительной колонии №2
Председатель совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Бурятии Елизавета Алексеева поздравила с 95-летними юбилеями ветеранов, работавших в исправительной колонии №2.
Елизавета Бутухановна посетила майора внутренней службы в отставке Янжиму Бадмацыренову, замещавшую должность главного бухгалтера учреждения, и Любовь Вершинину, работавшую в колонии бухгалтером.
- Юбиляров поздравили с праздником, пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия, поблагодарили за вклад, внесенный в развитие уголовно-исполнительной системы региона, и вручили подарки, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
Долгожительницы труженицы тыла. Они совместно отработали более 30 лет и до сих пор поддерживают связь друг с другом.
В Бурятии ветеранов уголовно-исполнительной системы поздравили с 95-летием
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