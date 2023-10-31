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Легендарный пожарный автомобиль стал достопримечательностью Саянска

Легендарный пожарный автомобиль стал достопримечательностью Саянска
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
ЗИЛ поставили на постамент

В городе Саянск состоялось торжественное открытие постамента АЦ-40 на шасси 130-го ЗИЛа. Его установили возле пожарно-спасательной части №16, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сам экспонат передал в дар пожарной части местный агрохолдинг. Пожарные отреставрировали автомобиль, очистив от ржавчины и коррозии.

- Эта модель автомобиля производилась в 1978-1992 годах, и до сих пор такие цистерны стоят на страже многих населённых пунктов нашей страны. Собратья этого ЗИЛа принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, работали при крушении самолета «Руслан» в Иркутске в конце 90-х и в 2007 году тушили пожар на «Саянскхимпласте». Ветераны пожарного дела называют этот автомобиль одним из лучших в истории, и сейчас ему отведено почётное место на пьедестале, - отметили в МЧС.

Этим летом на фасаде пожарной части в Саянске также появилось граффити: пожарный с ребёнком на руках как символ спасения, газодымозащитник и сотрудник с пожарным стволом в руках. Прототипы – реальные сотрудники МЧС России. 
пожарные автомобили

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