В Улан-Удэ прокуратура проведёт приём автомобилистов, увязших в гудроне





Прокурор района проведёт личный приём пострадавших граждан по адресу: Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 9 Б, 2 этаж. Время приёма – с 14 до 14.30 часов.На прошлой неделе в соцсетях активно обсуждали, как автомобилисты стали жертвой нерадивых рабочих. На ремонтируемом участке дороги разлили гудрон, при этом не выставив предупредительных табличек. О проблеме написали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» и паблике «Аноним 03».«На автомойках была полная посадка. Тем, кто даже не собирался мыть машину и уже направлялся домой, пришлось менять планы. Все потому, что на Жуковского уложили новый асфальт. В день укладки пошёл дождик, рабочие разбежались, не оставив знаков и ограждений. В итоге кузова автомобилей обрызганы чёрной жижей, которая даже не отмывается», - говорилось в сообщении.Один из пострадавших рассказал, что за мойку машины ему пришлось выложить 3500 рублей.- Вечером на улице Жуковского «добросовестная» организация начала проводить подготовительные работы по укладке асфальта, поливая гудроном дорогу! Так вот вопрос... Вы почему не перекрываете этот участок дороги, не ставите предупредительные знаки?! Помимо того, что работы проводят дождь, так ещё и наплевательски относятся к людям! Сегодня утром была ужасная картина на моем автомобиле! Вся машина в гудроне. Не только колеса, а весь кузов (крылья, двери, пороги) в застывшем битуме. Цена вопроса на мойке 3500 рублей. Зачем так? – негодующе высказался автовладелец.В комментариях нашли горожане, также пострадавшие от действий нерадивых ремонтников. Люди делились фотографиями испачканных автомобилей.