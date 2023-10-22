В аэропорту Улан-Удэ чествовали лучшую сельскую семью России



Недавно многодетную семью Дымбрыловых из Закаменского района



- Искренне поздравляю наших земляков – Валерия Владимировича и Веру Бадма-Очировну Дымбрыловых. Они стали победителями в номинации «Сельская семья» всероссийского конкурса. С регионального этапа на федеральный в этом году вышло 384 семьи, из которых 85 одержали победу в пяти номинациях, – подчеркнула министр.



Во вторник, 17 октября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения. А уже в пятницу, 20-го, Дымбрыловы вернулись на малую родину. Их чествовали в улан-удэнском аэропорту «Байкал». Недавно многодетную семью Дымбрыловых из Закаменского района признали лучшей в одной из номинаций на всероссийском конкурсе «Семья года – 2023». Он этом сообщила в своём telegram-канале глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.- Искренне поздравляю наших земляков – Валерия Владимировича и Веру Бадма-Очировну Дымбрыловых. Они стали победителями в номинации «Сельская семья» всероссийского конкурса. С регионального этапа на федеральный в этом году вышло 384 семьи, из которых 85 одержали победу в пяти номинациях, – подчеркнула министр.Во вторник, 17 октября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения. А уже в пятницу, 20-го, Дымбрыловы вернулись на малую родину. Их чествовали в улан-удэнском аэропорту «Байкал».





- По сложившейся в нашей республике традиции им преподнесли хадак и белую пищу. Вместе с земляками из Закаменского района Валерия Владимировича и Веру Бадма-Очировну встречали мои коллеги, – отметила Татьяна Быкова.



По признанию супругов, оба они – тоже из многодетных семей. Маме Веры Бадма-Очировны – 87 лет, она воспитала десятерых детей и в 1978 году даже удостоилась звания «Мать-героиня». У Валерия Владимировича также есть ещё 9 сестёр и братьев.



Глава семейства совмещает работу ветеринарного фельдшера и учителя физической культуры и ведёт активную волонтёрскую деятельность. А жена работает воспитателем в Цакирской школе и увлекается волейболом. Все трое детей занимаются спортом.

