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Сельская семья из Бурятии стала лучшей в стране

Сельская семья из Бурятии стала лучшей в стране
Общество,  Фото:Минсоцзащиты Бурятии
Она одержала победу на всероссийском конкурсе

Семью Дымбрыловых из Закаменского района Бурятии признали лучшей в номинации на всероссийском конкурсе «Семья года – 2023». Он этом сообщила в своём telegram-канале глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.

- Искренне поздравляю наших земляков – Валерия Владимировича и Веру Бадма-Очировну Дымбрыловых. Они стали победителями в номинации «Сельская семья» всероссийского конкурса. С регионального этапа на федеральный в этом году вышло 384 семьи, из которых 85 одержали победу в пяти номинациях, – подчеркнула министр.

Во вторник, 17 октября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения.

- И в числе тех, кто присутствовал на этом мероприятии – наши земляки. Любовь и доброта, взаимопонимание и поддержка и почитание традиций отличают лучшие семьи нашей республики, – добавила Татьяна Быкова.

Семья Дымбрыловых – многодетная. Её глава Валерий Владимирович совмещает работу ветеринарного фельдшера и учителя физической культуры и ведёт активную волонтёрскую деятельность. А супруга Вера Бадма-Очировна работает воспитателем в Цакирской школе и увлекается волейболом. Все трое детей занимаются спортом.
семья конкурс дети

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