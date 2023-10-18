Сельская семья из Бурятии стала лучшей в стране

Общество, Фото: Минсоцзащиты Бурятии

Она одержала победу на всероссийском конкурсе



Семью Дымбрыловых из Закаменского района Бурятии признали лучшей в номинации на всероссийском конкурсе «Семья года – 2023». Он этом сообщила в своём telegram-канале глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.



- Искренне поздравляю наших земляков – Валерия Владимировича и Веру Бадма-Очировну Дымбрыловых. Они стали победителями в номинации «Сельская семья» всероссийского конкурса. С регионального этапа на федеральный в этом году вышло 384 семьи, из которых 85 одержали победу в пяти номинациях, – подчеркнула министр.



Во вторник, 17 октября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения.



- И в числе тех, кто присутствовал на этом мероприятии – наши земляки. Любовь и доброта, взаимопонимание и поддержка и почитание традиций отличают лучшие семьи нашей республики, – добавила Татьяна Быкова.



Семья Дымбрыловых – многодетная. Её глава Валерий Владимирович совмещает работу ветеринарного фельдшера и учителя физической культуры и ведёт активную волонтёрскую деятельность. А супруга Вера Бадма-Очировна работает воспитателем в Цакирской школе и увлекается волейболом. Все трое детей занимаются спортом.

