В Бурятии по-осеннему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +15 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +10,+15, местами +3,+8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +10,+12.

