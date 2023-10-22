Воздух прогреется до +15 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +10,+15, местами +3,+8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +10,+12.
В Бурятии по-осеннему тепло
Общество, Фото:
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