20 октября

19 октября

Популярное

В Бурятии налаживается погода

В Бурятии налаживается погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике потеплеет до +14 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 октября по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +9,+14, местами +4,+9.

В Улан-Удэ дождей не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём +9,+11.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ещё в одном районе заговорили от отказе от бурятского
Ещё в одном районе заговорили от отказе от бурятского
Общество, 20.10.2023
Однако в РУО заявили, что его изучение – часть школьной программы
В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 20.10.2023
В республике потеплеет до +14 градусов 
В Улан-Удэ на субботнике бесплатно примут мусор
В Улан-Удэ на субботнике бесплатно примут мусор
Общество, 19.10.2023
Бесплатно принимается мусор в объёме не более 3 куб. м из одних рук
В улусе Бурятии в честь земляков проведут турнир по боксу
В улусе Бурятии в честь земляков проведут турнир по боксу
Общество, 19.10.2023
Ожидается участие спортсменов из 5 районов и столицы республики
Забайкальская семья отмечает три дня рождения в один день
Забайкальская семья отмечает три дня рождения в один день
Общество, 19.10.2023
Двойня родилась в день рождения старшей сестры
Иркутские учёные вырастили малину на вымороженных отходах БЦБК
Иркутские учёные вырастили малину на вымороженных отходах БЦБК
Общество, 19.10.2023
Токсичных веществ в ягодах и листьях не было обнаружено
Жителям Бурятии представят племенных сельскохозяйственных животных
Жителям Бурятии представят племенных сельскохозяйственных животных
Общество, 19.10.2023
За звание лучшего будут бороться 22 племенных хозяйства
Спортсмены Бурятии приняли участие в российско-китайском фестивале
Спортсмены Бурятии приняли участие в российско-китайском фестивале
Общество, 19.10.2023
Они продемонстрировали зрителям национальные виды спорта
В Улан-Удэ написали «Эрхим диктант»
В Улан-Удэ написали «Эрхим диктант»
Общество, 19.10.2023
Победителем стала Доржиханда Шагдаржапова
Бурятская артистка стала лауреатом международного конкурса
Бурятская артистка стала лауреатом международного конкурса
Общество, 19.10.2023
Высоко были оценены сольные танцы Аягмы Митуповой
На юге Бурятии закрыли скаковой сезон
На юге Бурятии закрыли скаковой сезон
Общество, 19.10.2023
Быстрейших коней выявляли представители восьми районов республики и Улан-Удэ
Бурятия на форуме «Россия» представит «высокотехнологичную» юрту
Бурятия на форуме «Россия» представит «высокотехнологичную» юрту
Общество, 19.10.2023
Посетители смогут познакомиться с «Книгой достижений республики»
В Бурятии определены финалисты конкурса эстрадной песни
В Бурятии определены финалисты конкурса эстрадной песни
Общество, 19.10.2023
В финале примут участие 30 юных талантов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^