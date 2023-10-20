В республике потеплеет до +14 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 октября по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +9,+14, местами +4,+9.
В Улан-Удэ дождей не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём +9,+11.
В Бурятии налаживается погода
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