В Бурятии отмечается снижение интереса школьников к инженерным направлениям

Общество, Фото: сайт минобрнауки Бурятии

Об этом было сказано на стратегической сессии по профессиональному ориентированию молодёжи



В Бурятии начала работу стратегическая сессия «Современные аспекты профессионального ориентирования молодёжи». 18 октября состоялся первый день стратегической сессии на тему «Профиль современного ученика и наставника», сообщили в минобрнауки республики.



Первый заместитель министра образования и науки Бурятии Наталья Сандакова подчеркнула значимость заявленной темы стратегической сессии, поскольку развивать экономику страны невозможно без инженерных кадров. Она отметила снижение интереса к инженерным направлениям со стороны школьников, об этом говорит выбор ЕГЭ по предметам.



В первый день стратегической сессии состоялись коворкинг на тему «Барьеры в диалогах поколений» (его провела доцент кафедры педагогики и психологии Московского государственного института культуры и искусств Ирина Сахнова) и «Профиль будущего инженера» (руководителем выступил руководитель проектов по развитию персонала АО «Вертолёты России» Юрий Фомин).



Директор по персоналу и социальной политике АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Ирина Захарова выразила надежду, что результатом работы участников стратегической сессии станут новые подходы в подаче материалов, информации для обучающихся инженерных классов.

