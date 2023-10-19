Об этом было сказано на стратегической сессии по профессиональному ориентированию молодёжи
В Бурятии начала работу стратегическая сессия «Современные аспекты профессионального ориентирования молодёжи». 18 октября состоялся первый день стратегической сессии на тему «Профиль современного ученика и наставника», сообщили в минобрнауки республики.
Первый заместитель министра образования и науки Бурятии Наталья Сандакова подчеркнула значимость заявленной темы стратегической сессии, поскольку развивать экономику страны невозможно без инженерных кадров. Она отметила снижение интереса к инженерным направлениям со стороны школьников, об этом говорит выбор ЕГЭ по предметам.
В первый день стратегической сессии состоялись коворкинг на тему «Барьеры в диалогах поколений» (его провела доцент кафедры педагогики и психологии Московского государственного института культуры и искусств Ирина Сахнова) и «Профиль будущего инженера» (руководителем выступил руководитель проектов по развитию персонала АО «Вертолёты России» Юрий Фомин).
Директор по персоналу и социальной политике АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Ирина Захарова выразила надежду, что результатом работы участников стратегической сессии станут новые подходы в подаче материалов, информации для обучающихся инженерных классов.
В Бурятии отмечается снижение интереса школьников к инженерным направлениям
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