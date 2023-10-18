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В ДФО по программе «1000 дворов» благоустроят ещё 120 территорий

В ДФО по программе «1000 дворов» благоустроят ещё 120 территорий
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
В Бурятии в 2024 году запланировано благоустройство 14 дворов

Прошло заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В повестку вошли вопросы дополнительного предоставления средств по президентской дальневосточной субсидии и благоустройство дворовых территорий по программе «1000 дворов», а также признания инвестиционного проекта приоритетным в целях его финансирования за счёт средств ВЭБ.РФ.

- Один из вопросов – изменение планов социального развития центров экономического роста. Есть ряд предложений по использованию средств президентской дальневосточной субсидии на 2023-2024 гг. Часть субсидии в будущем году будет направлена на продолжение программы «1000 дворов». Вместо тысячи дворов уже было благоустроено 1245 дворовых территорий. Программа пользуется у людей популярностью, хорошие отзывы, поэтому будет продолжать, будем приводить в порядок дальневосточные территории. Ряд средств пойдёт на реконструкцию социальных и инженерных объектов, всего таких объектов построено и приведено в порядок уже более 1600, – открыл совещание заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В 2023 году дальневосточным регионам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста из федерального бюджета по линии президентской дальневосточной субсидии предусмотрены средства в размере 27,8 млрд рублей. На заседании были рассмотрены предложения о выделении в 2023 году 474 млн рублей на первоочередные мероприятия за счёт перераспределения с иных мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов».

Так, Забайкальский край при реализации мероприятий сэкономил 2,2 млн рублей президентской дальневосточной субсидии, часть из них пойдёт на оснащение центра развития бурятской культуры в посёлке Агинское, остальные средства будут направлены на увеличение финансирования по уже запланированным мероприятиям.

Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, в 2024 году по программе «1000 дворов» запланировано благоустройство дворовых территорий в Бурятии (14), Якутии (14), Забайкалье (15), Камчатском крае (4), Приморье (27), Хабаровском крае (19), Амурской области (11), Магаданской области (2), Сахалинской области (11), Еврейской автономной области (2), Чукотском автономном округе (1). Всего в следующем году в дальневосточных регионах будет благоустроено не менее 120 дворов. На благоустройство территорий регионам ДФО предоставят 825 млн рублей.

Отметим, что всего в 2024 году по линии президентской дальневосточной субсидии регионы ДФО получат 29,3 млрд рублей, из них по 28,5 млрд рублей решения приняты ранее.

ДФО благоустройство дворовые территории Бурятия

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