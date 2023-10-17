Гроссмейстер из Бурятии вошёл в десятку лучших на чемпионате России по быстрым шахматам

У Жамсарана Цыдыпова восьмое место

В понедельник, 16 октября, в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» завершились личные чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Оба турнира проходили по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 15+10.

У мужчин по 8,5 очков из 11 набрали международный мастер Роман Кезин (Новосибирская область) и гроссмейстеры Павел Понкратов и Михаил Демидов (оба - Москва). Именно в таком порядке их расставили на пьедестале дополнительные показатели.

«Байкал-Daily» сообщал, что после первого дня соревнований шахматист из Бурятии Эрдэм Хубукшанов отставал от лидера – Романа Кезина – всего на пол-очка. В итоге он занял 24 место, набрав, как и ещё 19 участников, 7 очков в 11 партиях.



Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов, который 14 октября выиграл чемпионат России по блицу, расположился на восьмом месте. Он набрал 8 очков. Такой же результат ещё у восьми шахматистов с 3 по 11 места. Итоговое место определялось по дополнительным показателям.

Роман Сымбелов из команды Бурятии занял 106 место из 150 участников.

Женский турнир завершился точно так же - по 8,5 очков из 11 набрали три участницы. В порядке занятых мест: 1. гроссмейстер Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург), 2. гроссмейстер Дарья Чарочкина (Москва), 3. мастер ФИДЕ Екатерина Гольцева (Нижний Новгород).

Сойжина Комиссарова из команды Бурятии на 39 месте, Номина Дармаева -на 51 месте, Мария Хамнуева – на 60 из 84 участниц.

17-20 октября в Сочи пройдут командные чемпионаты России по блицу и быстрым шахматам.

Справка:

Блиц - быстрый вариант игры в шахматы. Ходы совершаются мгновенно, времени раздумывать нет. Для того, чтобы закончить блиц-партию каждому игроку дается 5 минут. Проиграть блиц можно не только получив мат, но и за просрочку времени.

Быстрые шахматы (рапид) - практически то же самое, что блиц, но каждому игроку дается не 5, а 15 минут на партию.