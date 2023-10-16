Спортсмен из Бурятии стал одним из лидеров чемпионата России по быстрым шахматам

Соревнования проходят в Сочи

В воскресенье, 15 октября в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» стартовали личные чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Оба турнира проходят по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 15+10. В первый день состоялось 5 туров, сообщает Федерация шахмат России.

У мужчин со стопроцентным результатом лидирует международный мастер Роман Кезин (Новосибирская область). Он выиграл все пять партий. На пол-очка отстают Эрдэм Хубукшанов (Республика Бурятия) и Матвей Гальченко (Мурманская область).

Эрдэму Хубукшанову - победитель первенства мира и Европы среди юношей, лучший юный спортсмен Улан-Удэ 2022 года, кандидат в мастера спорта по шахматам, международный мастер ФИДЕ. «Байкал-Daily» писал, что в марте 2023 года Хубукшанов стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам среди мужчин.

У женщин на чемпионате России по быстрым шахматам в Сочи впереди гроссмейстер Дарья Чарочкина, выигравшая все пять партий. На пол-очка отстаёт Екатерина Ковалевская (обе - Москва). По четыре очка набрали восемь участниц.

«Байкал-Daily» сообщал, что 14 октября в Сочи чемпионом России по блицу стал гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов/



Справка:

Блиц - быстрый вариант игры в шахматы. Ходы совершаются мгновенно, времени раздумывать нет. Для того, чтобы закончить блиц-партию каждому игроку дается 5 минут. Проиграть блиц можно не только получив мат, но и за просрочку времени.

Быстрые шахматы (рапид) - практически то же самое, что блиц, но каждому игроку дается не 5, а 15 минут на партию.