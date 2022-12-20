Лучшим спортсменом года в Улан-Удэ стал лучник

В столице Бурятии наградили лучших спортсменов уходящего 2022 года
В Улан-Удэ огласили имена лучших спортсменов 2022 года. Спортсменов, их тренеров и наставников чествовали 20 декабря в администрации города.
- Сегодня мы чествуем лучших спортсменов и людей Улан-Удэ, которые восславляли наш город и республику на соревнованиях различного уровня. Там, где поднимался наш флаг, играл наш гимн, где вы восхваляли ту малую родину и показывали всему миру, что такое Республика Бурятия и город Улан-Удэ. Хочу пожелать всем в новом году здоровья, удачи, благополучия и больше побед. Депутаты горсовета будут делать всё для того, чтобы спорт в Улан-Удэ был всегда на высшем уровне, - поздравил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов.
Звание лучшего спортсмена года получил лучник Эрдэм Цыдыпов, мастер спорта международного класса, член основного состава сборной команды России. Он получил сертификат на 45 тысяч рублей.
- Для меня большая честь получить такую большую награду. Желаю всем новогоднего настроения и крепкого здоровья, - поблагодарил спортсмен.
Лучшим спортсменом по неолимпийским видам спорта в очередной раз стал чемпион России, чемпион Европы по тхэквондо ИТФ Александр Бодров.
Победители в различных номинациях:
Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта – Эрдэм Цыдыпов, мастер спорта международного класса, член основного состава сборной команды России по стрельбе из лука. Тренер Александр Хамнагдаев.
Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта – Александр Бодров, чемпион России, чемпион Европы по тхэквондо ИТФ, член сборной России Тренер Баир Будадариев.
Лучший спортсмен с ограниченными возможностями – Татьяна Андриевская, заслуженный мастер спорта по стрельбе из лука. Тренер Цыденбал Цыренжапов.
Лучший спортсмен-ветеран – Должин-Жап Цыдыпылова, победитель чемпионата Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам среди ветеранов, член сборной России среди ветеранов по лёгкой атлетике и лыжному спорту. Тренер Наталья Соломинская.
Лучший юный спортсмен – Эрдэм Хубукшанов, кандидат в мастера спорта по шахматам, международный мастер ФИДЕ. Тренер Тимур Иванов.
Лучшая команда по игровым видам спорта – мужская команда БГУ имени Банзарова. Тренер Яна Намсараева.
Лучшая команда по игровым видам спорта юных спортсменов – сборная команда юношей по баскетболу 2007 года рождения. Тренер Сергей Оканин.
Традиционное чествование спортсменов проводится в канун Нового года в рамках конкурса «Улан-Удэ спортивный». В этом году он прошёл в 24-й раз.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим спортсменом 2021 года стала Светлана Дашанимаева (Гомбоева), серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука. Годом ранее награду получил борец Александр Богомоев, выигравший тогда чемпионат Европы. В 2019 году звание лучшего спортсмена Улан-Удэ было отдано члену сборной России по боксу Людмиле Воронцовой – за серебро домашнего чемпионата мира.
Лучшим спортсменом года в Улан-Удэ стал лучник
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