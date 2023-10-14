Улан-удэнец перевёл мошенникам 13 млн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За последнюю неделю жертвами аферистов стали 50 жителей Бурятии



Жертвой интернет-преступников по состоянию на 13 октября 2023 года стал 1 991 житель республики (+ 50 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 536 млн рублей (+ 24 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.



Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 13 млн рублей.



Так, в дежурную часть отдела полиции обратился житель Улан-Удэ. Он сообщил, что в августе в интернете нашёл объявление о продаже биологических активных добавок и оставил заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшему поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником фирмы, которая в течение длительного времени занимается продажей БАДов, и пояснил, что для покупки препаратов необходимо перевести денежные средства на банковский счёт предприятия. Инструкции злоумышленника потерпевший выполнил и перевёл 13 млн рублей на счёт мошенника.





